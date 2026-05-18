Videos del terrible accidente en el MotoGP: Álex Márquez voló por los aires y su moto quedó destruida

El piloto español fue trasladado de urgencia al Hospital General de Catalunya tras un choque con Pedro Acosta en plena carrera. Los estudios confirmaron fractura de clavícula y lesión en la vértebra C7.

El Gran Premio de Cataluña de MotoGP quedó marcado por un accidente que conmocionó a todo el circuito de Montmeló. El español Álex Márquez, integrante del equipo Gresini Racing, protagonizó una caída espeluznante cuando peleaba la punta de la carrera contra Pedro Acosta. Su moto impactó contra la KTM del joven piloto y salió despedido por el aire, quedando inconsciente sobre el césped.

La secuencia fue registrada por las cámaras oficiales y por los fanáticos presentes en las tribunas. Las imágenes muestran cómo la Ducati de Márquez se desintegró en el choque, esparciendo piezas por la pista y obligando a la Dirección de Carrera a detener la competencia con bandera roja. El dramatismo del episodio se reflejó en el silencio de los espectadores y en la preocupación inmediata de los equipos.

Los servicios médicos actuaron con rapidez y trasladaron al piloto al Hospital General de Catalunya. Allí se confirmó que sufrió una fractura de clavícula derecha y una lesión marginal en la vértebra C7. Los especialistas indicaron que será operado para estabilizar la clavícula con una placa, mientras se mantiene bajo observación por la lesión vertebral.

El propio Márquez utilizó sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Todo controlado. Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Gracias por los mensajes de cariño”, escribió, acompañado por una foto desde el hospital. El mensaje fue replicado por miles de fanáticos y colegas, que enviaron muestras de apoyo.

El accidente también afectó a otros corredores. Fabio Di Giannantonio sufrió una caída al no poder esquivar restos de la moto, mientras Raúl Fernández recibió el impacto de piezas metálicas. Pedro Acosta, por su parte, debió abandonar la carrera por un pinchazo en su KTM. La magnitud del choque dejó en evidencia los riesgos extremos de la categoría.

La jornada estuvo marcada por la tensión, ya que más tarde se produjo otro accidente entre Francesco Bagnaia y Johann Zarco, lo que obligó a una segunda bandera roja. Finalmente, la competencia se reinició y fue ganada por Di Giannantonio, aunque el foco de la atención permaneció en el estado de salud de Márquez.

El doble incidente reabrió el debate sobre la seguridad en MotoGP, especialmente en circuitos de alta velocidad como Montmeló. Las imágenes del accidente, difundidas en fotos y videos, muestran la violencia del impacto y refuerzan la necesidad de revisar protocolos y medidas de protección para los pilotos.