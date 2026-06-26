Video: una avioneta se estrelló contra el edificio más alto de Beijing y crecen las dudas sobre el accidente

La aeronave chocó contra la Torre CITIC, un rascacielos de 528 metros ubicado en el corazón financiero de Beijing. Las autoridades aún no confirmaron si hubo víctimas y continúan investigando las causas del hecho.

Un impactante accidente aéreo sacudió este viernes a Beijing, luego de que una avioneta se estrellara contra la Torre CITIC, el edificio más alto de la capital china. El choque ocurrió en los pisos superiores del rascacielos y provocó la caída de escombros, la evacuación de personas y una fuerte conmoción en una de las zonas de mayor actividad empresarial de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades chinas no difundieron un parte oficial sobre la cantidad de víctimas ni las circunstancias que provocaron el siniestro, mientras que en redes sociales comenzaron a viralizarse videos del momento del impacto.

Cómo fue el choque contra la Torre CITIC de Beijing

La aeronave involucrada sería una avioneta deportiva ligera, que impactó contra la parte alta de la Torre CITIC, también conocida como China Zun, un rascacielos de 528 metros de altura inaugurado en 2018.

Tras el choque, numerosos fragmentos del avión cayeron sobre una zona verde y las veredas cercanas al edificio, mientras trabajadores y visitantes abandonaban rápidamente el lugar por precaución.

Las imágenes registradas por testigos muestran el momento en que la aeronave golpea la estructura y cómo distintas piezas se desprenden desde gran altura.

Por el momento, las autoridades mantienen abiertas las principales incógnitas del caso. Todavía no se confirmó si hubo muertos o heridos, ni cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave. Tampoco trascendió cuál era el origen del vuelo, su destino definitivo o qué provocó que terminara impactando contra uno de los edificios más emblemáticos de China.

La información oficial también guarda silencio sobre si se trataba de un vuelo privado, de instrucción o de otra actividad aérea.

La investigación sigue abierta

Mientras continúa la investigación, la base de datos especializada Aviation Safety Network incorporó el incidente de forma preliminar e identificó la aeronave como un Sunward SA60L Aurora, matrícula B-12PP.

Según esa base, el avión habría despegado y tenía previsto regresar al aeropuerto Beijing Shifosi, aunque aclaró que esos datos provienen de fuentes no oficiales y aún no fueron confirmados por las autoridades chinas.

Los investigadores buscan determinar si el accidente fue consecuencia de una falla mecánica, una pérdida de control, condiciones meteorológicas u otro factor.

La Torre CITIC, uno de los íconos de Beijing

La Torre CITIC, conocida popularmente como China Zun, domina el distrito financiero de Beijing y es uno de los edificios más reconocibles del país.

Con sus 528 metros de altura, se convirtió desde su inauguración en 2018 en el rascacielos más alto de la capital china y alberga oficinas de empresas nacionales e internacionales.