Video: un camión volcó en la ruta 60 de Chile y hay demoras en el Paso

El accidente fue en el sector Riecillos en la localidad chilena de Los Andes y por ello debieron cortar el tránsito entre ambos países. Los medios del vecino país informaron sobre un conductor atrapado.

Un accidente de un camión en la Ruta 60 de Chile que conecta al vecino país con la Ruta 7 por el paso Internacional Cristo Redentor, paró el tránsito entre ambos países.

Según informaron medios chilenos el accidente fue en el sector Riecillos de Los Andes. Señalaron que el camion es de alto tonelaje y reportaron que el conductor quedó atrapado. En el lugar, trabajaron bomberos de Los Andes.



Si bien las autoridades no brindan mayor información se puede ver como el camión quedó cruzado en la ruta y que perdió parte de la carga que llevaba.

Por esta razón hay demoras para circular en Los Andes.