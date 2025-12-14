Video: tiroteo en Australia deja al menos 10 muertos, “más de 50 tiros” y un civil que desarmó a un atacante

El ataque ocurrió durante la celebración de Hanukkah en una playa de Sídney y dejó al menos diez muertos y varios heridos. Testigos hablaron de más de 50 disparos en pocos minutos y el video muestra el momento en que un civil logra desarmar a uno de los atacantes.

Un violento ataque antisemita conmocionó este domingo a Australia. Al menos diez personas murieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo registrado en Bondi Beach, una de las playas más emblemáticas de Sídney, según confirmaron fuentes oficiales de la Policía de Nueva Gales del Sur.

El hecho ocurrió durante la mañana, en medio de la celebración judía de Hanukkah que se desarrollaba en la playa. De acuerdo a la información difundida por las autoridades, dos hombres armados comenzaron a disparar contra los presentes en el lugar.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la Policía indicó que el número inicial de víctimas fatales asciende a diez y que al menos once personas resultaron heridas. Entre los lesionados se encuentran dos efectivos policiales que sufrieron heridas durante el operativo montado para controlar el ataque y asegurar la zona.

Tras el tiroteo, se estableció un amplio perímetro de seguridad que obligó a evacuar el sector. Equipos especializados trabajan en el lugar para analizar “varios objetos sospechosos” hallados en el área del atentado, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias y motivaciones del ataque.

La intervención de un civil

Uno de los testigos del ataque relató que se escucharon “más de 50 disparos en apenas cinco minutos” y describió una escena dramática, con “decenas de cuerpos” tendidos en la playa. En medio del caos, se destacó la acción de un civil que logró desarmar a uno de los atacantes, que utilizaba un arma larga.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo el hombre se acerca por detrás al agresor, lo reduce y le quita el arma. Según trascendió, el civil no tendría experiencia en el manejo de armas y, tras inmovilizar al atacante, levantó la mano para alertar a la policía mientras el agresor se alejaba del lugar.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el hecho y no descartan nuevas medidas de seguridad en espacios públicos de Sídney.

Mirá el video