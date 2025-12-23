Video: el creador del video juego Call of Duty murió tras chocar su Ferrari contra una montaña

El reconocido desarrollador falleció cuando el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una barrera de hormigón y posteriormente se incendió, de acuerdo con el reporte de las autoridades de California.

El reconocido desarrollador Vince Zampella, director de Respawn Entertainment y figura clave en la creación de la saga Call of Duty, perdió la vida a los 55 años en un accidente con su Ferrari en la autopista Angeles Crest, en las montañas de San Gabriel, California.

Las imágenes del siniestro, muestran el momento en que el vehículo se descontrola al salir de un túnel y se estrella contra una barrera de hormigón. El impacto fue tan violento que uno de los pasajeros salió despedido junto con su asiento, mientras Zampella quedó atrapado en el interior del auto, que se incendió tras el choque. La Patrulla de Carreteras de California confirmó que el desarrollador murió en el acto, sin posibilidad de ser rescatado.

La noticia generó una ola de mensajes de pesar en la comunidad gamer y en la industria tecnológica. Compañeros de trabajo, estudios desarrolladores y jugadores de todo el mundo destacaron su legado y el papel fundamental que tuvo en la evolución de los videojuegos modernos.

The creator of Call of Duty and Battlefield 6 was killed in a car crash Vince Zampella lost control of his Ferrari as it exited a tunnel, crashed into a barrier, and caught fire. Zampella was driving and died at the scene. The passenger was thrown from the car by the impact and… pic.twitter.com/k87Mz0XrDe — NEXTA (@nexta_tv) December 23, 2025

Zampella fue cofundador de Infinity Ward, el estudio que dio vida a los primeros títulos de Call of Duty, y más tarde lideró proyectos como Apex Legends y la saga Star Wars Jedi. Su influencia marcó un antes y un después en el género bélico y en la narrativa de los videojuegos.

I cannot believe I am writing this. Vince Zampella, a titan of the video game industry, the co-creator of Call of Duty and co-founder of Respawn Entertainment, not to mention a dear friend, died in a car crash yesterday in Los Angeles. pic.twitter.com/jW3bT88gsE — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 22, 2025

El accidente ocurrió en un momento en que el creativo se encontraba en plena actividad profesional, dirigiendo esfuerzos clave dentro de Electronic Arts y participando en el desarrollo de nuevas entregas de Battlefield. Su muerte deja un vacío difícil de llenar en la industria.