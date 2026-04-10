Video: así fue la impactante llegada de la misión Artemis II tras orbitar la Luna

La misión Artemis II culminó con un impactante regreso a la Tierra tras orbitar la Luna, la nave reingresó a más de 40.000 km/h y logró un amerizaje exitoso en el Pacífico.

La histórica misión Artemis II concluyó con éxito este viernes, luego de que la nave espacial Orión aterrizará en el Océano Pacífico tras completar un viaje que incluyó el sobrevuelo del entorno lunar. El operativo marcó un nuevo hito en la exploración espacial al tratarse del vuelo tripulado que alcanzó la mayor distancia desde la Tierra. A bordo viajaban los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes regresaron en buen estado de salud tras una misión de casi 10 días que captó la atención mundial.

El momento más crítico de la misión fue el reingreso a la atmósfera terrestre, cuando la cápsula alcanzó una velocidad superior a los 40.000 km/h. Durante esta fase, el escudo térmico de Orión soportó temperaturas cercanas a los 2700°C, producto de la fricción con el aire.

Además, la nave debió ingresar con una precisión milimétrica, en un ángulo específico que garantizara la desaceleración sin poner en riesgo a la tripulación. Durante varios minutos, los astronautas permanecieron incomunicados mientras la cápsula descendía, una etapa clave en este tipo de misiones.

NASA: así fue el aterrizaje en el Océano Pacífico

Finalmente, la nave desplegó su sistema de paracaídas en dos etapas, reduciendo la velocidad hasta lograr un amerizaje seguro en las aguas del Pacífico, frente a las costas de California.

Las autoridades habían delimitado previamente un amplio perímetro de seguridad para evitar riesgos durante la recuperación de la cápsula. Tras el descenso, los astronautas confirmaron que se encontraban en buen estado dentro de la nave, mientras los equipos de rescate iniciaban el operativo de asistencia.

La misión Artemis II forma parte del programa de la NASA que busca el regreso del ser humano a la Luna y el desarrollo de futuras exploraciones hacia Marte.

Durante el viaje, la tripulación recorrió más de 643.000 kilómetros, consolidando un avance significativo en las capacidades de vuelos tripulados de larga distancia.

Tras su regreso, los astronautas deberán someterse a controles médicos y permanecerán en observación antes de brindar declaraciones públicas, en medio de la enorme expectativa que generó esta misión histórica.

Mirá el video del aterrizaje de la misión Artemis II