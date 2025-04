Video: al menos 6 muertos luego de que un helicóptero se estrelló en Nueva York

El jueves por la tarde, un helicóptero con seis personas a bordo se estrelló en el río Hudson, cerca de Nueva York, dejando un saldo trágico de al menos seis muertos. Entre las víctimas se encuentran tres adultos y tres menores, según informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El accidente ocurrió aproximadamente a las 15:15 hora local, cerca de Jersey City, en una zona cercana a River Drive South y Newport Parkway, justo al lado de la famosa escultura “Water’s Soul”. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y se desplegaron en ambas orillas del río para realizar tareas de rescate. El NYPD centró su operativo en el lado de Manhattan, abarcando zonas como West Side Highway y Spring Street.

Footage of the helicopter crashing in the Hudson River, Manhattan, New York; one fatality confirmed. pic.twitter.com/31TG5IXsiA

— Breaking News (@TheNewsTrending) April 10, 2025