Una Inteligencia Artificial asume como ministra en Albania y abre un debate global

Diella, el sistema digital creado para combatir la corrupción y modernizar el Estado, fue presentada por el primer ministro Edi Rama como una herramienta sin intereses personales ni vínculos políticos.

En un hecho sin precedentes, el gobierno de Albania designó a una inteligencia artificial llamada Diella como ministra encargada de combatir la corrupción y modernizar el Estado. La decisión, anunciada por el primer ministro Edi Rama al iniciar su cuarto mandato, busca posicionar al país como pionero en la integración de tecnologías avanzadas en la gestión pública. Diella tendrá acceso a bases de datos estatales, podrá detectar irregularidades administrativas y emitir alertas sobre posibles delitos, sin estar condicionada por intereses personales ni vínculos partidarios.

La medida generó un fuerte impacto en la región y abrió el debate sobre el rol de la inteligencia artificial en la política. Según el Instituto Europeo de Gobernanza Digital, Albania es el primer país en otorgar rango ministerial a una IA, lo que marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología y poder institucional. “La corrupción es un fenómeno humano. Por eso, una herramienta sin emociones ni ambiciones puede ser más eficaz en su detección”, sostuvo Rama durante la presentación oficial.

Diella fue desarrollada por un equipo interdisciplinario de ingenieros, juristas y especialistas en ética digital. Su funcionamiento se basa en algoritmos de aprendizaje automático que analizan patrones de contratación, movimientos presupuestarios y declaraciones juradas. Además, está programada para emitir informes periódicos y recomendaciones de mejora en los procesos administrativos. “No reemplaza a los funcionarios, pero los obliga a rendir cuentas con mayor transparencia”, explicó Arben Kodra, director del Centro de Innovación Pública de Tirana.

🇦🇱 Here’s Diella, the new virtual AI Minister in Albania’s government. pic.twitter.com/3HwRnM9sWK — kos_data (@kos_data) September 11, 2025

La repercusión internacional no tardó en llegar. Medios como The Guardian, Le Monde y El País dedicaron editoriales al caso, mientras que expertos en gobernanza digital de países como Estonia, Corea del Sur y Canadá expresaron interés en replicar el modelo. En redes sociales, el hashtag #DiellaMinister se volvió tendencia, con opiniones divididas entre quienes celebran la innovación y quienes advierten sobre los riesgos éticos de delegar funciones estatales en sistemas automatizados.

Desde organismos multilaterales también se pronunciaron. La Comisión Europea pidió cautela y solicitó informes técnicos sobre el alcance de las decisiones que podrá tomar Diella. Por su parte, la ONU destacó el potencial de la IA para fortalecer la lucha contra la corrupción, siempre que se garantice el respeto por los derechos humanos y la supervisión humana. “La clave está en el equilibrio entre eficiencia tecnológica y control democrático”, señaló María del Pilar Gómez, experta en ética digital del Instituto Iberoamericano de Gobernanza.

En Albania, la población recibió la noticia con sorpresa y expectativa. Según una encuesta realizada por el diario Gazeta Shqiptare, el 54% de los ciudadanos considera que una inteligencia artificial puede ser más imparcial que un político tradicional, mientras que el 32% teme que se pierda el componente humano en la toma de decisiones. El gobierno aseguró que Diella no tendrá poder ejecutivo, sino funciones de auditoría, análisis y recomendación.

La designación de Diella como ministra marca un antes y un después en la relación entre tecnología y política. En un contexto global donde la transparencia y la eficiencia son demandas crecientes, el experimento albanés podría abrir nuevas puertas —y también nuevos dilemas— sobre cómo gobernar en la era digital. Mientras tanto, el mundo observa con atención cómo una inteligencia artificial comienza a ocupar un rol que, hasta ahora, parecía reservado exclusivamente a los humanos.