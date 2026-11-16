El pontífice saludaba a una multitud desde el papamóvil cuando recibió el impacto de un objeto lanzado por un fiel. Se llevó la mano cerca de uno de sus ojos, pero continuó el recorrido y minutos después encabezó su última misa en el país.

El papa León XIV protagonizó un inesperado momento durante su última aparición pública en Perú. Mientras recorría en el papamóvil las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, en Lima, un objeto lanzado desde la multitud impactó contra su rostro, cerca de uno de sus ojos.

El episodio ocurrió este lunes, minutos antes de que el pontífice encabezara su última misa en territorio peruano. Las imágenes registradas por las cámaras de televisión mostraron cómo León XIV se llevó una mano al rostro y realizó un gesto de dolor, aunque el vehículo continuó avanzando entre los fieles.

Según la información difundida por medios locales, el objeto que golpeó al Papa habría sido un rosario, uno de los elementos que habitualmente los asistentes arrojan hacia el papamóvil durante los recorridos.

El momento en que un rosario golpeó al papa León XIV

El incidente se produjo mientras el Sumo Pontífice saludaba a miles de personas que se habían acercado a la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco, para participar de la celebración religiosa.

En las imágenes del recorrido se observa el momento en que un objeto lanzado desde el público impacta contra el rostro de León XIV. La reacción fue inmediata: el Papa se llevó la mano cerca del ojo y mostró un gesto de dolor.

🚨 #ALERTA | Lanzaron un objeto y golpearon el rostro del papa mientras hacía un recorrido en el papamóvil por la Base Aérea de Las Palmas, en Perú. https://t.co/UwiBsB17xV — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) November 16, 2026

De acuerdo con las imágenes difundidas por AFP, se trataría de un pequeño rosario, también conocido como denario. Durante este tipo de recorridos es habitual que los fieles arrojen objetos religiosos, peluches y camisetas hacia el papamóvil con la intención de que sean bendecidos por el pontífice.

En otras ocasiones, León XIV había llamado la atención por sus reflejos para atrapar algunos de estos objetos al vuelo. Sin embargo, esta vez el lanzamiento lo tomó desprevenido.

🇵🇪 | LEÓN XIV EN PERÚ: Durante su recorrido en el papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, el papa León XIV habría recibido el impacto de un denario lanzado desde el público. Las imágenes difundidas por televisión muestran al pontífice llevándose rápidamente la mano al rostro, a la altura del ojo. — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 16, 2026

Pese al golpe, el papa León XIV no interrumpió su recorrido. El vehículo continuó avanzando y el pontífice siguió saludando a las personas que se encontraban a su paso. Metros más adelante, incluso recibió en brazos a un bebé que le acercaron desde la multitud. Luego se dirigió al altar para presidir la celebración religiosa prevista en la Base Aérea Las Palmas.

Hasta el momento, no se había informado oficialmente si el impacto le provocó alguna lesión. La agenda papal continuó según lo previsto y el episodio no modificó el desarrollo de las actividades.

Una multitud acompañó la última misa del papa León XIV en Perú

La misa de despedida se realizó en la Base Aérea Las Palmas y reunió a aproximadamente 1,5 millones de fieles, según las cifras difundidas por el Vaticano. Durante la celebración, el pontífice agradeció al pueblo peruano por el recibimiento y las muestras de afecto que recibió durante su visita.

“Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!”, expresó. Además, dejó un mensaje sobre la continuidad de su misión pastoral: “Mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”.

El papa León XIV cerró su gira por Sudamérica

Antes de la misa multitudinaria, León XIV visitó un hogar de adultos mayores en Callao, donde habló sobre la importancia de acompañar y proteger a las personas más vulnerables.

“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados”, advirtió durante su visita.

La jornada marcó el cierre de una gira apostólica de 12 días por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido tuvo un significado especial para Robert Prevost, quien vivió durante casi dos décadas en territorio peruano, donde desarrolló gran parte de su actividad pastoral y obtuvo la nacionalidad.