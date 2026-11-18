El arquero brasileño, Hugo Souza, será padre junto a su expareja, Rauany Barcellos, y por otro lado con la influencer Rai Araújo. Una de las jóvenes transita el octavo mes de embarazo y la otra confirmó que espera una niña de seis meses. “No era mi intención la exposición”, expresó Araújo.

El arquero del Corinthians, Hugo Souza, espera dos hijas con dos mujeres diferentes y ambas llegarán con apenas dos meses de diferencia. La noticia tomó relevancia luego de que la influencer Rai Araújo confirmara que está embarazada de seis meses y hablara públicamente sobre su vínculo con el futbolista, mientras su exprometida, Rauany Barcellos, transita el octavo mes de gestación.

La situación tomó estado público luego de que medios brasileños difundieran la noticia y contactaran a las protagonistas. Araújo confirmó el embarazo, aunque aclaró que no quería quedar expuesta públicamente.

Rai Araújo confirmó que espera una hija con Hugo Souza

La influencer Rai Araújo confirmó que está embarazada de seis meses y que espera una niña fruto de su vínculo con el arquero del Corinthians. En diálogo con la revista brasileña Quem, reconoció que la información era cierta, pero manifestó que no tenía intención de que su situación personal se convirtiera en noticia.

“La información es verídica, pero, como también dejé claro en Daily do Garotinho, no era mi intención la exposición. No voy a dar detalles personales, pero puedo decirte que él cumple el papel de padre”, declaró.

Araújo también compartió en sus redes sociales cómo atravesó los primeros meses del embarazo. Según contó, no fue una gestación planificada y al principio estuvo marcada por el miedo y la dificultad para aceptar la noticia.

“Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Comenzó con lágrimas, dolor y mucho miedo. ¡Pero seguí adelante! ¡Y fue lo mejor que hice!”, escribió.

La influencer y Souza se conocen desde 2022. Según las publicaciones de medios brasileños, retomaron el contacto después de que el futbolista terminara su relación con Barcellos.

Rauany Barcellos espera a Pétala, la otra hija del arquero

Mientras Rai Araújo transita el sexto mes de embarazo, Rauany Barcellos, exprometida de Hugo Souza, está en el octavo mes de gestación. La joven, de 23 años y con más de 270 mil seguidores en redes sociales, había anunciado el embarazo a fines de julio, después de que la relación con el futbolista terminara en abril.

La niña se llamará Pétala. Para Barcellos, la noticia llegó después de una experiencia dolorosa: el año pasado había sufrido la pérdida de un embarazo de mellizos.

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En aquel momento, el anuncio del embarazo había despertado especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos. Sin embargo, el entorno del arquero aclaró a medios brasileños que no habían retomado la relación y que el embarazo correspondía a un período anterior a la separación.

Hasta el momento, Barcellos no realizó declaraciones sobre la confirmación del segundo embarazo.

Qué dijo Hugo Souza sobre los dos embarazos

La noticia generó repercusión en los medios brasileños por la coincidencia de las dos gestaciones y la cercanía entre las fechas previstas para los nacimientos.

Según informó Globo Extra, el entorno del arquero fue contactado para conocer su versión sobre el embarazo de Rai Araújo, pero no hubo respuesta. El futbolista tampoco realizó declaraciones públicas sobre el tema en sus redes sociales.

Araújo, en cambio, confirmó la información y señaló que Souza cumple su papel como padre, aunque evitó brindar detalles sobre el vínculo que mantienen actualmente.

Quién es Hugo Souza, el arquero del Corinthians

Hugo Souza tiene 27 años y nació en Duque de Caxias, en Río de Janeiro. Surgió de las divisiones inferiores del Flamengo, club en el que debutó en Primera División en 2020.

Luego de conseguir títulos con el equipo carioca, tuvo una experiencia en el fútbol europeo: durante la temporada 2023/24 defendió el arco del Chaves de Portugal.

Tras regresar a Brasil, se incorporó al Corinthians, donde consiguió la titularidad y se convirtió en una de las figuras del equipo. Su rendimiento, sus reflejos y su capacidad para atajar penales también lo llevaron a estar en el radar de la selección brasileña.