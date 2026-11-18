El operativo de búsqueda se había iniciado el martes por la noche, luego de que testigos alertaran que un hombre era arrastrado por la corriente a la altura de la rotonda del Avión. El cuerpo fue localizado este miércoles por la tarde, al sur del barrio El Plumerillo.

La Policía y Bomberos encontraron este miércoles el cuerpo de un hombre de 34 años en el interior del canal Cacique Guaymallén, en Las Heras. Se trata del sujeto que era buscado desde la noche del martes luego de que se denunciara que había caído al cauce y había sido arrastrado por la corriente.

El hallazgo se produjo alrededor de las 13.15, cuando personal del equipo Halcón 2 divisó el cuerpo en el sector ubicado al sur del barrio El Plumerillo, en la zona este del barrio Ujemvi.

Cómo comenzó la búsqueda en el canal Cacique Guaymallén

El procedimiento se activó el martes alrededor de las 21, tras un llamado al 911 que alertó sobre la situación de un hombre en el canal, a la altura de la rotonda del Avión.

Según los testimonios recogidos en el lugar, el hombre se habría colgado de la puerta trasera de un colectivo. Cuando el vehículo se detuvo, descendió, comenzó a correr y finalmente se arrojó al cauce.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía, el Grupo VANT y personal del equipo Halcón.

Las tareas se extendieron durante la noche, pero debieron suspenderse por la escasa visibilidad. Por ese motivo, las autoridades dispusieron reanudarlas este miércoles a las 8.

Tras retomar la búsqueda, los equipos recorrieron distintos sectores del canal hasta que, cerca de las 13.15, integrantes del equipo Halcón 2 divisaron un cuerpo en el interior del cauce, al sur del barrio El Plumerillo.

Durante el procedimiento también se presentó una mujer que manifestó ser hermana del hombre buscado. Según consta en las actuaciones, había recibido una comunicación de su hermano en la que le indicaba que se encontraba en esa zona.

Por disposición de la fiscal Soledad Ortega, se ordenó continuar con las actuaciones correspondientes y trasladar a uno de los testigos a la Oficina Fiscal para prestar declaración.