Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia tras un violento ataque en pleno vuelo: qué pasó a bordo

El vuelo FZ1073 viajaba de Dubái a Tel Aviv cuando se produjo un violento episodio dentro de la cabina. El avión emitió señales de emergencia, perdió miles de metros de altura y terminó aterrizando en Tabuk, Arabia Saudita. El copiloto habría atacado al comandante, pasajeros y tripulantes intervinieron para controlar la situación.

Un vuelo de Flydubai que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv terminó realizando un aterrizaje de emergencia este miércoles en Tabuk, Arabia Saudita, después de un violento incidente dentro de la cabina. Según autoridades israelíes citadas por Reuters, el copiloto habría atacado con un cuchillo al comandante e intentado tomar el control de la aeronave.

Se trata del vuelo FZ1073, operado por un Boeing 737 MAX, que durante el trayecto sufrió una brusca pérdida de altura y emitió señales de emergencia. La situación fue controlada con la intervención de pasajeros, tripulantes y otros pilotos que se encontraban a bordo.

El avión finalmente aterrizó en Arabia Saudita y todos los pasajeros fueron contabilizados y se encuentran a salvo. El piloto y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Qué pasó durante el vuelo de Flydubai

El FZ1073 había despegado de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. Durante el vuelo se produjo un enfrentamiento dentro de la cabina. Las primeras informaciones hablaban de una pelea entre los dos pilotos, pero posteriormente autoridades israelíes señalaron que el copiloto habría apuñalado al comandante y habría intentado tomar el control del avión.

La situación provocó momentos de extrema tensión a bordo. De acuerdo con las versiones difundidas, pasajeros y miembros de la tripulación lograron ingresar a la cabina y reducir al presunto atacante.

Otros pilotos que viajaban como pasajeros también habrían colaborado para recuperar el control de la aeronave. El motivo del ataque todavía no fue establecido públicamente y las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

Uno de los momentos más críticos del vuelo ocurrió cuando la aeronave registró una brusca pérdida de altura. Los datos analizados a partir del seguimiento del vuelo muestran que el avión descendió cerca de 14.000 pies en menos de 30 segundos, antes de recuperar estabilidad.

La aeronave también transmitió diferentes códigos de emergencia. Primero apareció el 7700, utilizado para indicar una emergencia general, y posteriormente el 7500, que corresponde a una situación de interferencia ilícita o posible secuestro.

Más tarde, el avión volvió a utilizar el código 7700 mientras se dirigía hacia Tabuk. La activación del 7500 generó una alerta de seguridad y llevó a Israel a desplegar aviones de combate mientras las autoridades intentaban determinar qué estaba ocurriendo con el vuelo.

La intervención de quienes viajaban a bordo fue clave durante los minutos de mayor tensión. Según los testimonios difundidos, varios pasajeros escucharon el enfrentamiento y lograron ingresar a la cabina para reducir al presunto agresor.

También participaron tripulantes y pilotos que se encontraban entre los pasajeros. La intervención permitió controlar la situación y mantener la aeronave en condiciones de realizar un aterrizaje de emergencia.

En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías tomados después del episodio. Algunas imágenes muestran a pasajeros atendiendo a personas heridas.

El avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita

Después del incidente, el avión fue desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. El aeropuerto recibió una solicitud de emergencia y preparó el operativo correspondiente. El vuelo aterrizó de manera segura y todos los pasajeros fueron contabilizados.

La compañía Flydubai confirmó que la aeronave había sufrido un incidente durante el vuelo y señaló que estaba trabajando junto con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

El aeropuerto de Tabuk informó que tanto el comandante como el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Israel activó un operativo de seguridad

La emergencia provocó preocupación en Israel, debido a que el avión tenía como destino Tel Aviv y la mayoría de los pasajeros eran israelíes. La transmisión del código 7500 generó protocolos de seguridad y, según las informaciones difundidas, Israel desplegó aviones de combate para verificar la situación.

El primer ministro Benjamin Netanyahu fue informado sobre el episodio y posteriormente habló con uno de los pasajeros que intervino durante el incidente. Reuters informó que Netanyahu ordenó reforzar los controles de seguridad sobre los pilotos que operan vuelos hacia Israel.

Las autoridades israelíes también analizan si el episodio puede ser considerado un ataque terrorista, aunque el motivo del presunto agresor todavía no está determinado. Reuters señaló que el atacante fue identificado por autoridades israelíes como un ciudadano de Omán y que permanece detenido en Arabia Saudita.

Qué se sabe del presunto atacante

El presunto atacante sería el copiloto de la aeronave, identificado por autoridades israelíes como un ciudadano de Omán. Tras el aterrizaje en Tabuk, quedó bajo custodia de las autoridades saudíes.

Sin embargo, todavía existen aspectos que no fueron esclarecidos públicamente, entre ellos el móvil del ataque y la manera en que se habría accedido al arma utilizada durante el enfrentamiento.

Flydubai no confirmó públicamente todos los detalles difundidos sobre el episodio y continúa colaborando con la investigación.