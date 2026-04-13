Trump lanzó un fuerte ataque contra el Papa León XIV por la guerra en Medio Oriente

La tensión internacional escala tras las duras declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con destruir embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz en medio del conflicto global y el fracaso de las negociaciones de paz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión internacional al advertir que su gobierno destruirá cualquier embarcación iraní que se acerque al bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave del comercio mundial. Sus declaraciones se producen tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán, en un contexto de creciente conflicto que ya impacta en los mercados y genera preocupación global.

A través de sus redes sociales, el mandatario fue contundente al referirse a la estrategia militar estadounidense: “Si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado”, sostuvo, en un mensaje que refleja el endurecimiento de la postura de Estados Unidos.

Además, comparó este operativo con acciones anteriores contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, asegurando que se utilizarán mecanismos similares para neutralizar amenazas.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz: impacto global

El bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos del comercio mundial, comenzó a regir tras el estancamiento diplomático. Por esta vía circula cerca del 20% del petróleo global, por lo que cualquier interrupción genera un efecto inmediato en la economía internacional.

De hecho, tras el anuncio, el precio del crudo superó los 103 dólares por barril, mientras que los mercados bursátiles registraron caídas.

Desde Irán, las autoridades calificaron la medida como “ilegal” y advirtieron que responderán ante cualquier agresión. La Guardia Revolucionaria aseguró que cualquier incursión será considerada una violación del alto el fuego y tendrá consecuencias.

El conflicto se intensifica en un escenario donde ambas potencias mantienen posiciones firmes, sin señales de un acuerdo cercano.

La comunidad internacional sigue de cerca la situación. Desde Europa, líderes como el primer ministro británico remarcaron que no respaldan el bloqueo y buscan evitar una escalada bélica. En paralelo, se analizan alternativas diplomáticas para garantizar la libertad de navegación en la zona y evitar un conflicto de mayor magnitud.