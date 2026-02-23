Tras la caída del líder narco ‘El Mencho’, Cancillería argentina recomienda evitar viajes a México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desató una ola de violencia con bloqueos, incendios y ataques en varias ciudades del oeste mexicano.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una ola de violencia en México que llevó a la Cancillería argentina a recomendar a los ciudadanos postergar viajes al estado de Jalisco y extremar cuidados si ya se encuentran en territorio mexicano. El operativo militar que terminó con la caída del capo se realizó en la sierra de Talpa de Allende, y desde entonces se registraron bloqueos, incendios y ataques armados en varias ciudades.

“El Mencho” era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y peligrosos del mundo. Durante años, logró consolidar al CJNG como un cartel con presencia en más de diez estados mexicanos, rivalizando con el Cártel de Sinaloa. Según especialistas en seguridad, su liderazgo se caracterizó por la combinación de “silencio estratégico y violencia extrema”, lo que le permitió expandirse sin la exposición mediática de otros capos.

Tras su muerte, el CJNG reaccionó con una contraofensiva violenta que paralizó rutas, aeropuertos y hospitales en el oeste mexicano. Las ciudades más afectadas fueron Guadalajara, Puerto Vallarta, Colima, Michoacán y Guanajuato, donde se reportaron bloqueos de calles y ataques a la infraestructura pública. “Estamos ante un escenario de máxima tensión, con un cartel que busca demostrar que sigue teniendo capacidad de fuego”, explicó el analista de seguridad Eduardo Guerrero.

La Cancillería argentina emitió un comunicado oficial en el que instó a los ciudadanos a evitar traslados no esenciales hacia México, especialmente al estado de Jalisco. “Se recomienda evaluar la necesidad de viajar y, en caso de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que el panorama de seguridad se estabilice”, señaló el documento difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para quienes ya se encuentran en México, las autoridades argentinas aconsejaron mantenerse informados a través de canales oficiales, seguir las alertas de seguridad locales y contactar al Consulado Argentino en caso de emergencia. “La prioridad es proteger la integridad de los residentes y turistas argentinos en un contexto de altísimo riesgo”, remarcaron fuentes diplomáticas.

El Gobierno mexicano decretó el “código rojo” en Jalisco, una medida que implica el despliegue de fuerzas militares y federales para contener los ataques del CJNG. Sin embargo, especialistas advierten que la violencia podría extenderse a otros estados. “La caída de un líder de esta magnitud no significa el fin del cartel, sino una etapa de reacomodamiento que suele ser sangrienta”, afirmó la investigadora en temas de narcotráfico María Eugenia Suárez de Garay.

La advertencia de Cancillería se suma a las alertas internacionales que ya habían emitido países como Estados Unidos y Canadá. La recomendación es clara: evitar viajes a México en el corto plazo, especialmente a las zonas más afectadas por la violencia, y extremar precauciones para quienes deban permanecer allí.