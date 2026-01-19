Tragedia ferroviaria: el testimonio de un influencer argentino que sobrevivió al accidente

El siniestro ferroviario ocurrido dejó 39 víctimas fatales y más de un centenar de heridos, luego de que un tren descarrilara e invadiera la vía contigua, provocando el choque con un convoy que también terminó fuera de los rieles.

Un grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba (España) dejó al menos 39 muertos y más de 100 heridos, según confirmaron las autoridades. El siniestro ocurrió el domingo 18 de enero, cuando un tren de la compañía Iryo, que viajaba de Málaga a Madrid, descarriló e invadió una vía contigua, siendo alcanzado por un convoy de Renfe que cubría el trayecto Madrid–Huelva. Ambos trenes terminaron fuera de los rieles, en un hecho que el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó como “raro y difícil de explicar”.

Entre los pasajeros se encontraba el influencer argentino Lucas Merayo, conocido en redes como Merakio, quien relató en primera persona lo que vivió junto a su pareja. “Por un momento pensamos que nos moríamos. Todavía no caigo, no puedo procesar lo que pasó”, expresó en sus publicaciones posteriores al accidente. El creador de contenido, que reside en Madrid desde hace cinco años, compartió imágenes de los primeros minutos dentro del tren.

El tren de Iryo había partido de Málaga a las 18:40 con 317 pasajeros a bordo. A las 19:39, tres de sus vagones descarrilaron y se desplazaron hacia la vía contigua, donde circulaba el Alvia de Renfe con destino a Huelva. Tras una frenada de emergencia, esa formación también se salió de la vía. “Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo, se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos”, escribió Merakio en su primera publicación.

La magnitud del siniestro obligó a suspender la circulación ferroviaria entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante toda la jornada del lunes. Los servicios de emergencia desplegaron un operativo de evacuación y asistencia en la zona. “La prioridad ahora es atender, acompañar y asistir a todas las personas afectadas por este accidente”, señaló la reina Letizia, quien junto al rey Felipe anunció que viajarán a Córdoba para acompañar a las víctimas.

En otra publicación, Merakio agradeció la solidaridad de los vecinos de Adamuz: “Nos trajeron comida caliente, mantas, ayuda médica y psicológica. La gente del pueblo nos cuidó en un momento tan difícil”. El influencer confirmó que tanto él como su pareja se encuentran fuera de peligro y fueron trasladados en buses puestos por la empresa Iryo hacia Madrid.

El último balance oficial indica que, además de las 39 víctimas fatales, hay 48 heridos hospitalizados, varios en estado grave. La Guardia Civil y la Justicia española trabajan en la recolección de pruebas para determinar las causas del accidente. El ministro Puente recordó que en 2025 se habían registrado incidencias técnicas en el mismo tramo de la línea de alta velocidad, aunque aclaró que en aquel momento no comprometieron la seguridad ferroviaria.

La tragedia en Adamuz se convirtió en uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente de España, y puso nuevamente en debate la seguridad en las líneas de alta velocidad. Mientras tanto, los testimonios de sobrevivientes como Merakio reflejan el impacto humano de un hecho que conmociona al país y al mundo.