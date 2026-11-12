Tragedia en Nueva York: al menos ocho muertos tras el derrumbe de un edificio en Brooklyn

El episodio ocurrió en el barrio de Flatbush y movilizó a más de 250 integrantes de los equipos de emergencia. Entre las personas rescatadas hubo una mujer embarazada, mientras los investigadores intentan establecer si una excavación realizada en un terreno lindero tuvo relación con el desastre.

Una tragedia conmocionó a Nueva York este miércoles 11 de noviembre, luego de que un edificio de tres plantas se desplomara en el barrio de Brooklyn. El colapso dejó al menos ocho personas fallecidas y otras 17 heridas, de acuerdo con el último balance difundido por medios estadounidenses. El operativo de emergencia se extendió durante varias horas y obligó a desplegar un importante dispositivo de rescate entre los restos de la construcción.

El episodio ocurrió poco después de las 16, en una propiedad ubicada sobre Flatbush Avenue, en el sector de Flatbush. La estructura tenía tres niveles, albergaba locales comerciales en la planta baja y viviendas en los pisos superiores.

Por motivos que todavía son materia de investigación, el inmueble cedió y terminó desplomándose sobre un terreno vecino donde se desarrollaba una obra de construcción. La violencia del impacto también afectó a otra edificación contigua, cuya pared lateral quedó parcialmente destruida y dejó expuestos los ambientes interiores de varios departamentos.

Las primeras tareas estuvieron a cargo del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), que movilizó a unos 250 efectivos para trabajar en el lugar. Los rescatistas utilizaron perros especializados, drones y equipamiento para remover escombros, mientras intentaban localizar a posibles sobrevivientes entre los restos de hormigón y otros materiales.

El dramático rescate de una mujer embarazada

En medio de la tragedia, uno de los momentos más impactantes se produjo cuando los bomberos lograron sacar con vida a una mujer embarazada que había quedado atrapada bajo los escombros.

La víctima cursaba aproximadamente el sexto mes de embarazo y permanecía dentro del edificio cuando se produjo el colapso. Su marido esperaba desesperadamente noticias en las inmediaciones, mientras los equipos de emergencia trabajaban para llegar hasta ella.

Cerca de las 18.30, los rescatistas consiguieron liberarla y la trasladaron en una camilla para recibir atención médica. La reacción de su pareja, que rompió en llanto al conocer que había sobrevivido, reflejó la angustia que se vivió durante el operativo.

Un operativo que se extendió durante toda la noche

La magnitud del derrumbe obligó a mantener un importante despliegue de emergencia. Los bomberos trabajaron durante la noche con herramientas especiales y equipos preparados para intervenir en estructuras inestables.

La presencia de restos que podían desplazarse representaba un riesgo adicional para los rescatistas, por lo que cada movimiento debía realizarse con precaución. También se utilizaron perros entrenados para detectar personas y drones para inspeccionar sectores de difícil acceso.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se acercó al lugar y calificó lo sucedido como una tragedia. También destacó la tarea de los equipos de emergencia que participaron de las tareas de búsqueda y asistencia.

Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan establecer las causas del derrumbe en Brooklyn, determinar si existieron fallas estructurales y esclarecer qué relación tuvieron los trabajos realizados en el terreno vecino con el colapso.

Investigan si una excavación provocó el derrumbe

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con los trabajos que se realizaban en el terreno lindero al edificio que terminó desplomándose.

En ese predio había tareas de excavación y movimiento de suelo. Los investigadores buscan determinar si esas intervenciones pudieron comprometer la estabilidad de la construcción y desencadenar el colapso.

La documentación del Departamento de Edificios de Nueva York también quedó bajo análisis. Entre los antecedentes administrativos figura una infracción emitida en abril por la continuidad de trabajos pese a una orden de paralización. Posteriormente, esa observación apareció como resuelta.

Además, en septiembre se habían concedido permisos para realizar tareas de movimiento de tierra y apuntalamiento de excavaciones. Los registros contemplaban intervenciones que podían alcanzar los 4,3 metros de profundidad.

Sin embargo, hasta el momento no existe una conclusión oficial que establezca que esas tareas fueron las responsables del desplome. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y si hubo incumplimientos de las normas de seguridad.