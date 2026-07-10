Tragedia en España: 12 muertos tras un voraz incendio en Andalucía

El fuego desatado en la localidad de Los Gallardos, provincia de Almería, se convirtió en uno de los episodios más graves de los últimos años. Las autoridades confirmaron víctimas fatales, desaparecidos y un operativo de emergencia que aún no logra contener las llamas.

Un incendio forestal en Andalucía mantiene en vilo a toda España. En las últimas horas, el balance oficial confirmó 12 personas fallecidas, además de 23 desaparecidos y ocho heridos, cuatro de ellos en estado crítico. La magnitud del siniestro lo ubica como uno de los más trágicos en la historia reciente de la región.

El fuego comenzó en el municipio de Los Gallardos, Almería, y rápidamente se expandió por más de 3.100 hectáreas de monte bajo y viviendas diseminadas. Las primeras investigaciones apuntan a la caída de un cable eléctrico como posible origen, aunque la combinación de altas temperaturas superiores a los 40 °C, la sequedad extrema y el viento generaron un escenario propicio para la propagación.

El operativo de emergencia desplegó a más de 460 brigadistas y militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con 121 vehículos y 16 aeronaves. Sin embargo, la orografía escarpada de la zona dificulta el acceso de maquinaria pesada y complica las tareas de extinción.

En localidades cercanas como Alfaix, Los Pinos y Bédar se realizaron evacuaciones preventivas. Más de 400 personas fueron desalojadas y alojadas en centros culturales habilitados como refugios temporales. Las autoridades insisten en que la prioridad es proteger la vida de los habitantes y evitar nuevas víctimas.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, calificó el incendio como “uno de los más rápidos y complejos de los últimos años” y advirtió que el fuego podría tardar varios días en ser controlado. Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI expresaron sus condolencias y apoyo a las familias afectadas.

Este desastre recuerda otros episodios críticos en la región, como el incendio de Sierra Bermeja en Málaga en 2021, que dejó un muerto y más de 9.500 hectáreas arrasadas, o el de Minas de Riotinto en Huelva en 2004, con dos víctimas y 30.000 hectáreas quemadas. Sin embargo, la magnitud de lo ocurrido en Los Gallardos lo convierte en un hecho sin precedentes recientes.

La situación sigue siendo de alerta máxima en Almería, con rutas cortadas y un panorama incierto para los próximos días. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.