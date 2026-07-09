Feriado del 9 de Julio en Mendoza: cómo funcionarán los colectivos y el comercio

Este jueves 9 de Julio habrá cambios en el funcionamiento del transporte público y de los comercios en Mendoza. Los colectivos y el Metrotranvía tendrán frecuencias reducidas, mientras que gran parte de los locales del centro funcionarán de manera distinta.

El feriado por el Día de la Independencia modificará el funcionamiento habitual de distintos servicios en Mendoza. Tanto el transporte público como la actividad comercial trabajarán con un esquema especial, por lo que quienes deban movilizarse o realizar compras deberán planificar sus actividades con anticipación.

Mientras los colectivos y el Metrotranvía circularán con frecuencias similares a las de un domingo, el comercio tendrá una apertura parcial, ya que muchos locales permanecerán cerrados y otros atenderán únicamente hasta el mediodía.

Cómo funcionarán los colectivos y el Metrotranvía este 9 de Julio

Durante el feriado nacional del 9 de Julio, el sistema de transporte público de Mendoza operará con el cronograma correspondiente a los feriados.

Esto implica que tanto los colectivos como el Metrotranvía tendrán menos unidades en circulación y mayores intervalos entre cada servicio, por lo que se recomienda a los usuarios consultar previamente los horarios para evitar demoras.

Qué pasará con los comercios durante el feriado

La actividad comercial también sufrirá modificaciones durante la jornada patria. Desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (CECITYS) recomendaron a sus asociados abrir únicamente durante media jornada.

Según el relevamiento realizado por la entidad:

El 40% de los comercios abrirá sus puertas durante la mañana.

abrirá sus puertas durante la mañana. El 60% de los locales permanecerá cerrado durante todo el día.

Por este motivo, quienes necesiten realizar compras en el microcentro mendocino deberán tener en cuenta que la oferta comercial será más reducida que en un día habitual.

Cómo será la actividad comercial el viernes 10 de julio

La situación cambiará al día siguiente. Aunque el viernes 10 de julio fue establecido como día no laborable, no se trata de un feriado nacional, por lo que la decisión de otorgarlo o no queda a criterio de cada empleador.

En ese contexto, desde CECITYS indicaron que la mayoría de los comercios retomará su funcionamiento habitual y abrirá en sus horarios normales, recuperando el ritmo comercial del centro mendocino.

Qué se conmemora el 9 de Julio en Argentina

Cada 9 de Julio, Argentina celebra el Día de la Independencia, en recuerdo de la declaración realizada en 1816 por el Congreso de Tucumán, cuando las Provincias Unidas del Río de la Plata proclamaron oficialmente su independencia de la Corona española.

Se trata de uno de los feriados nacionales inamovibles más importantes del calendario argentino, motivo por el cual numerosos servicios públicos y privados adoptan cronogramas especiales en todo el país.