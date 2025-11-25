Tragedia en “El Globo de la Muerte”: murió un acróbata chileno en pleno espectáculo

Un acróbata chileno de 26 años falleció durante una función del Imperial Royal Circus en la provincia de Nápoles. La justicia italiana investiga si hubo una falla mecánica o un error humano.

Christian Quezada Vásquez, un joven acróbata y motociclista chileno de 26 años, murió en plena función del “Globo de la Muerte” en el Imperial Royal Circus, en la localidad de Sant’Anastasia, al sur de Italia.

El accidente ocurrió durante la noche del sábado y quedó registrado por el público que asistía al espectáculo.

El accidente dentro del globo metálico

Quezada realizaba el tradicional número en el que varios motociclistas circulan a toda velocidad dentro de una esfera metálica, cruzándose en trayectorias exactas. Esa noche eran tres los acróbatas que participaban del acto: el chileno, un mexicano de 43 años y un colombiano de 26.

La moto de Christian se detuvo repentinamente mientras avanzaba por el interior de la estructura, lo que provocó que cayera hacia el centro del globo. Sus compañeros intentaron frenar, pero no lograron evitar el impacto. Ambos terminaron chocando y atropellándolo.

El mexicano resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital, donde luego se estabilizó. El colombiano sufrió lesiones leves. Christian, murió en el lugar.

El video, difundido inicialmente por medios italianos, muestra la caída del joven y los gritos de sorpresa y desesperación del público.

Investigación en curso

Tras la tragedia, la fiscalía italiana abrió una investigación de oficio. La policía incautó el globo metálico, las motocicletas y los videos grabados por los espectadores.

La autopsia será clave para determinar si el accidente se debió a un error humano, a un desperfecto mecánico o a un problema de seguridad del número.

Mientras tanto, el Imperial Royal Circus suspendió todas las presentaciones en Sant’Anastasia y publicó un mensaje de despedida:

“Gracias, Christian. Siempre estarás en nuestros corazones. Fuiste un gran artista”.

Repercusiones del accidente

La noticia impactó profundamente en quienes lo conocían.

“Acróbata, motociclista, trapecista, hoy ya está en el circo celestial, Cristian Quesada nació vivió su adolescencia y su niñez acá en el circo de Los Tachuelas”, expresó Joaquín Gastón Maluenda, productor del circo.

Willy Souza, amigo del acróbata también comentó acerca de su vínculo: “Me dijo, cuando llegues aquí, hacemos un asadito. Te voy a ver y nos damos el abrazo más grande del mundo. Era la persona más humilde que el mundo le hubiera gustado conocer”.

¿Quién era Christian Quezada?

Christian Quezada Vásquez nació en Santiago y pasó gran parte de su infancia en el tradicional Circo Los Tachuelas, donde se formó como artista junto a sus padres y hermanos.

Empezó como payaso y en cama elástica, pero pronto se inclinó por sus dos grandes pasiones: el trapecio y las motocicletas.

Con el tiempo se convirtió en un acróbata versátil, capaz de pasar del trapecio volador a la moto o a la comedia. Quienes trabajaron con él coinciden en que tenía “una mentalidad ganadora” y un deseo constante de superarse.

En 2016 comenzó a realizar el número del “Globo de la Muerte”, un acto que exige precisión extrema y que ha sido parte del repertorio de los grandes circos del mundo.

En el 2022 se radicó en Italia para trabajar en el Imperial Royal Circus, uno de los circos tradicionales más antiguos de Europa. Allí vivía con su pareja, la acróbata ucraniana Angelina Fedorchenko, con quien compartía escenario y proyectos.

Incluso llegó a presentarse en 2024 frente al Papa Francisco, durante una audiencia especial en el Vaticano, uno de los hitos más importantes de su carrera.