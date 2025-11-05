Tragedia aérea en Estados Unidos: se estrelló un avión y murieron al menos nueve personas

Un avión de carga se estrelló este miércoles tras despegar del aeropuerto de Lexington, Kentucky. La aeronave, un Boeing 757 operado por UPS, cayó en una zona boscosa cercana al aeropuerto y se incendió tras el impacto. Las autoridades recuperaron las cajas negras e investigan las causas del siniestro.

Este miércoles por la mañana, un avión de carga operado por UPS se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Blue Grass, ubicado en Lexington, Kentucky, Estados Unidos. A bordo viajaban tres tripulantes, quienes murieron en el acto, según confirmaron las autoridades locales.

La aeronave, un Boeing 757, había iniciado su vuelo con destino a Honolulu, Hawái, cuando por causas que aún se investigan perdió altitud y se precipitó a tierra. El impacto generó una explosión que fue registrada en video por testigos, y provocó un incendio que fue controlado por los equipos de emergencia tras varias horas de trabajo.

El accidente ocurrió en una zona boscosa cercana al aeropuerto, sin afectar viviendas ni provocar víctimas en tierra. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar qué provocó la caída del avión. Las cajas negras ya fueron recuperadas y serán analizadas en las próximas horas. A bordo viajaban once personas —nueve pasajeros y dos tripulantes—, y solo dos lograron sobrevivir. No se descartan que aumente el número de personas fallecidas.

UPS emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la pérdida de los tripulantes y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades. “Estamos profundamente entristecidos por este trágico incidente y acompañamos a las familias de nuestros colegas en este momento difícil”, señalaron desde la empresa.

El gobernador de Kentucky también se pronunció sobre el hecho y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En tanto, se reforzaron los controles en la zona y se suspendieron temporalmente algunas operaciones en el aeropuerto mientras se realizan las pericias correspondientes.

Este nuevo episodio reactiva el debate sobre la seguridad operativa en vuelos de carga, especialmente en trayectos largos y con aeronaves de gran porte. Las autoridades remarcaron que se trata de un evento aislado, pero anticiparon que podrían surgir recomendaciones técnicas tras el análisis del caso.