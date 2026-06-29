Terremotos en Venezuela: ya son 1.719 los muertos, más de 5.000 heridos y crece la preocupación por los desaparecidos

Las autoridades actualizaron el balance tras los dos fuertes sismos que sacudieron la costa venezolana. Continúan las tareas de rescate entre los escombros, mientras el Gobierno de Argentina confirmó la muerte de seis argentinos y mantiene un operativo de asistencia en la zona.

La tragedia provocada por los terremotos en Venezuela sigue agravándose con el paso de las horas. A casi una semana del devastador doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5, el Gobierno venezolano confirmó que el número de víctimas fatales ascendió a 1.719 personas, mientras que ya se contabilizan 5.034 heridos y miles de familias continúan afectadas por uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente del país.

Las tareas de búsqueda y rescate continúan sin descanso, especialmente en el estado de La Guaira, la región más castigada por el derrumbe de edificios y viviendas. En paralelo, las autoridades mantienen la zona bajo control militar mientras equipos nacionales e internacionales intentan localizar sobrevivientes entre los escombros.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este lunes que el balance oficial aumentó considerablemente respecto del reporte difundido el domingo.

Además de los 1.719 fallecidos y los 5.034 heridos, las autoridades confirmaron que 15.866 personas resultaron damnificadas como consecuencia de los terremotos y debieron abandonar sus hogares.

Según el relevamiento oficial, el desastre también dejó importantes daños estructurales. Hasta el momento se registraron 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente por la fuerza del movimiento sísmico.

Mientras tanto, el Gobierno aseguró que logró restablecer cerca del 90% del servicio eléctrico en La Guaira, aunque muchas zonas continúan con dificultades para acceder a servicios básicos.

La búsqueda continúa entre los escombros

Cinco días después del desastre, las brigadas de rescate siguen trabajando intensamente para localizar personas atrapadas. En las últimas horas llegaron rescatistas internacionales y maquinaria pesada para acelerar las tareas en las áreas más comprometidas. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica debido a la magnitud de los derrumbes.

Organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, estiman que aún podrían existir decenas de miles de personas desaparecidas, aunque esa cifra todavía no fue confirmada oficialmente por el Gobierno venezolano.

El Gobierno de Argentina confirmó la muerte de seis argentinos

En medio de la emergencia, la Cancillería argentina confirmó que seis ciudadanos argentinos fallecieron como consecuencia de los terremotos que afectaron a Venezuela.

Además, informó que tres argentinos continúan desaparecidos, mientras que otros cuatro que habían sido reportados como desaparecidos fueron encontrados con vida. También se confirmó que un ciudadano argentino permanece internado en un hospital venezolano tras sufrir heridas durante el desastre.

Frente a la magnitud de la tragedia, el Ministerio de Relaciones Exteriores desplegó un operativo especial para brindar asistencia a los argentinos que permanecen en territorio venezolano.

Un equipo de funcionarios viajó a las zonas afectadas para colaborar en la búsqueda de personas, asistir a los damnificados, acompañar a las familias de las víctimas fatales y facilitar distintos trámites consulares.