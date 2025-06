Tensión en Medio Oriente: Irán atacó bases de Estados Unidos en Qatar e Irak y Qatar cerró su espacio aéreo

La televisión estatal iraní confirmó que fuerzas del país lanzaron un ataque contra posiciones militares de Estados Unidos en la base de Al Udeid (Qatar) y en distintas instalaciones ubicadas en Irak, como represalia a los recientes bombardeos ordenados por Washington sobre plantas nucleares iraníes.

El episodio ocurrió este lunes y se convirtió en un nuevo punto de inflexión en la escalada bélica que se vive en la región. Según informaron desde Qatar, su sistema de defensa interceptó con éxito los proyectiles, sin que se registraran víctimas ni heridos. La Autoridad de Aviación Civil del emirato ordenó el cierre inmediato del espacio aéreo “por motivos de seguridad” y desvió todos los vuelos comerciales.

En la ciudad de Lusail, testigos reportaron múltiples explosiones, luces en el cielo y sirenas en pleno centro. Vehículos militares se desplazaron hacia la base de Al Udeid ante la alerta.

Por su parte, el portavoz del gobierno qatarí, Majed al-Ansari, declaró que el ataque constituye una “grave violación a la soberanía del Estado, al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas”.

SCENES ABOVE QATAR pic.twitter.com/znlqB11kIv

FOOTAGE OF IMPACTS ON AMERICAN AIRBASE IN QATAR pic.twitter.com/gXzCQNbPtn

