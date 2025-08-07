Seis minutos de oscuridad total: el eclipse solar que marcará una era

La NASA confirmó que el 2 de agosto de 2027, se producirá este fenómenos astronómico en varias regiones del mundo. Qué lo hace único, dónde se verá y cómo prepararse para vivirlo sin riesgos.

El próximo 2 de agosto de 2027, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico sin precedentes: un eclipse solar total que durará 6 minutos y 23 segundos, convirtiéndose en el más extenso del siglo XXI. Según la NASA, este fenómeno será visible en su totalidad desde países como España, Marruecos, Egipto, Sudán y Arabia Saudita, y de forma parcial en gran parte de Europa, África y Asia. Aunque en América del Sur no se verá en su fase total, sí habrá visibilidad parcial en regiones como el norte de Argentina, donde se estima una cobertura solar de hasta el 90%.

Lo que hace único a este eclipse no es solo su duración, sino la coincidencia astronómica que lo permite: ese día, la Luna estará en su punto más cercano a la Tierra (perigeo), lo que le permitirá cubrir completamente el disco solar por más tiempo. Además, la franja de totalidad tendrá 258 km de ancho y recorrerá más de 15.000 km, atravesando zonas densamente pobladas. Para los especialistas, esta combinación de factores lo convierte en una oportunidad excepcional para la observación científica y la divulgación astronómica.

Ver un eclipse solar total requiere preparación. La NASA recomienda usar anteojos certificados bajo la norma ISO 12312-2, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista. También se pueden utilizar proyectores estenopeicos caseros o filtros solares específicos para cámaras y telescopios.

Durante la fase de totalidad —cuando el Sol queda completamente cubierto— es el único momento en que puede observarse a simple vista, pero apenas reaparece un rayo de luz, hay que volver a protegerse inmediatamente.

En América del Sur, los eclipses solares han dejado huella. Entre los más importantes se destacan:

11 de julio de 1991 – Eclipse total visible en Perú, Colombia y Brasil, con más de 6 minutos de oscuridad. 3 de noviembre de 1994 – Eclipse total en Perú, con gran cobertura mediática y participación educativa. 26 de febrero de 1998 – Eclipse total en Venezuela y Colombia, con 3 min 44 seg de oscuridad. 11 de julio de 2010 – Eclipse total visible en la Patagonia chilena y argentina, con fuerte impacto turístico. 2 de julio de 2019 – Eclipse total en Chile y Argentina, con más de 2 minutos de oscuridad y récord de visitantes en San Juan.

“El eclipse solar total es una oportunidad única para reconectar con el cielo y con la ciencia”, explica la astrónoma Meg Urry, de la Universidad de Yale. “Aunque entendemos su geometría, sigue siendo un fenómeno que emociona profundamente a quien lo presencia”. Por su parte, la doctora Lorena Arias, de la Universidad Iberoamericana, destaca que “el principal efecto en humanos es emocional: la experiencia de ver cómo el día se convierte en noche en cuestión de minutos”.

Para quienes quieran vivir el eclipse del siglo en su totalidad, los especialistas recomiendan planificar con tiempo. Luxor (Egipto) será uno de los puntos ideales, por su cielo despejado y duración máxima del fenómeno. También se espera una gran afluencia de visitantes en el sur de España, especialmente en Tarifa, Cádiz y Málaga, donde la totalidad será visible por más de 4 minutos. Las agencias de turismo astronómico ya ofrecen paquetes con charlas científicas, observación guiada y equipos certificados.

Aunque faltan dos años, el eclipse del 2027 ya genera expectativa global. Será una experiencia irrepetible para millones de personas y una oportunidad para que la ciencia, la emoción y la divulgación se unan bajo un mismo cielo. En palabras de la NASA: “Durante esos minutos, el Sol y la Luna cambian drásticamente su aspecto, y el mundo se detiene para mirar hacia arriba”.