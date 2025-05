Quién es el papa León XIV: qué piensa sobre los divorciados, el medio ambiente y la comunidad LGBT

El nuevo pontífice estadounidense-peruano, elegido tras la muerte de Francisco, genera expectativa por su perfil moderado. ¿Qué postura tiene sobre los temas más sensibles dentro de la Iglesia?

El papa León XIV, anteriormente conocido como Robert Francis Prevost, fue elegido recientemente como nuevo líder de la Iglesia católica en reemplazo del fallecido papa Francisco. Su nombramiento ha despertado interés global no solo por su perfil moderado, sino también por su cercanía con América Latina, especialmente con Perú, donde vivió casi dos décadas.

Nacido en Chicago hace 69 años, Prevost abrazó desde joven su vocación religiosa. Fue enviado a Perú en 1985, donde desarrolló una estrecha relación con el pueblo andino. Allí no solo fue obispo de Chiclayo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, sino que también obtuvo la ciudadanía peruana en 2015.

Además de su experiencia en América Latina, ocupó cargos claves en el Vaticano, como el Dicasterio para los Obispos y la Pontificia Comisión para América Latina. En sus propias palabras: “El obispo no debe ser un principito sentado en su reino. Está llamado a caminar con la gente”. Una frase que resume su visión pastoral.

¿Qué piensa León XIV sobre los temas sensibles en la iglesia?

Durante su etapa como cardenal, León XIV mostró coincidencias con Francisco en temas como la protección del medio ambiente, el acompañamiento a los pobres y el compromiso con los migrantes. Según el sitio especializado collegeofcardinalsreport.com, respaldó la apertura pastoral que permite a los católicos divorciados vueltos a casar acceder a la Sagrada Comunión, un punto que marcó un antes y un después dentro de la Iglesia.

En cambio, su postura frente a la comunidad LGBTQ+ es más reservada. Aunque no hay pronunciamientos recientes, en 2012 manifestó en The New York Times su preocupación por cómo los medios de comunicación difundían estilos de vida “en desacuerdo con el Evangelio”, entre ellos el matrimonio igualitario y las familias homoparentales. Aún no está claro si sostendrá esa mirada en su nuevo rol o se acercará más a la línea de apertura impulsada por su antecesor.

León XIV comparte la visión ecológica de Francisco. Ha expresado su apoyo a la lucha contra el cambio climático y a fortalecer una manera de vivir y actuar en la Iglesia, que implica caminar juntos en comunidad, escuchando y discerniendo, para anunciar el Evangelio. Sin embargo, mantiene una postura firme contra la ordenación de mujeres, argumentando que “clericalizar a las mujeres no resuelve un problema, sino que podría abrir otro”.

Su perfil es definido por analistas como “moderado y equilibrado”, y su designación llega en un momento de tensiones internas dentro de la curia. Su cercanía a Francisco fue decisiva, pero también su capacidad de escucha, su bajo perfil y su experiencia en contextos multiculturales.

Además de dominar varios idiomas, cuenta con una formación académica sólida: es doctor en Derecho Canónico y fue superior general de los Agustinos entre 2001 y 2013, lo que le permitió recorrer el mundo y construir una visión global de la fe.

Las fuertes acusaciones que enfrentó Robert Prevost en Perú

Durante su paso por Perú, Prevost fue acusado de encubrir a sacerdotes involucrados en casos de abuso sexual dentro de su diócesis. Según la carta publicada de las víctimas, denunciaron los abusos en abril de 2022 directamente ante el entonces obispo Mons. A pesar de que se habría tomado conocimiento directo de los hechos, y de que uno de los sacerdotes supuestamente habría aceptado los hechos ante él, nunca se realizó una investigación previa durante el mandato de Prevost.

Aunque las denuncias fueron rechazadas oficialmente y muchos apuntaron a una campaña de desprestigio impulsada por sectores conservadores. Asimismo, el periodista peruano Pedro Salinas, conocido por investigar el caso Sodalicio, afirmó que las denuncias contra Prevost son “totalmente falsas”. Él ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de acompañar a las víctimas y actuar con transparencia.