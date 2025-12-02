Quién era el joven que ingresó a la fosa de los leones en un zoológico

La muerte de Gerson Machado, el joven que falleció luego de ingresar al recinto de los animales, reabre el debate sobre la salud mental, la prevención de conductas de riesgo y la necesidad de reforzar redes de apoyo para adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El domingo, Gerson de Melo Machado, de 19 años, murió tras ingresar sin autorización al recinto de una leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara de João Pessoa, Brasil. Según el comunicado oficial, escaló un muro de más de seis metros, descendió por un árbol y logró entrar al área restringida; el ataque fue inmediato y fatal. El parque cerró temporalmente y las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer cómo vulneró las medidas de seguridad y qué motivaciones hubo detrás del ingreso.

El caso conmovió a Brasil y abrió interrogantes sobre la seguridad en zoológicos y la responsabilidad institucional en contextos de riesgo. Medios locales y nacionales detallaron que el episodio fue filmado por visitantes y que la fiscalía y la policía tomaron intervención para reconstruir la secuencia y relevar el estado de los protocolos del parque.

#Brazil

Un joven de 19 años en Brasil entró al recinto de una leona en el Zoológico de João Pessoa, aparentemente por problemas mentales. La leona lo atacó y murió en el acto-no culpen al animal, actuó por instinto. #Noticias #Tragedia pic.twitter.com/sUq5iIzT7a — Noticias 24 Horas (@NoticiasEc24h) December 2, 2025

En los días posteriores, se conocieron datos del entorno y la historia vital del joven. Su funeral fue breve y con asistencia reducida, según reportes de prensa, lo que puso el foco en su situación de desamparo y la fragilidad de sus redes de contención. La cobertura periodística también recordó su paso por instituciones de acogida durante la infancia y adolescencia.

Diversas fuentes periodísticas informaron que Machado tenía diagnóstico de esquizofrenia, un dato relevante para comprender el contexto de la conducta de alto riesgo. Testimonios de funcionarios que lo trataron señalaron que creció con apoyo institucional intermitente, y que soñaba con ser domador de leones y viajar a África, una fantasía que convivía con su cuadro clínico y su vulnerabilidad social.

El caso generó conmoción en la comunidad y abrió un debate sobre la seguridad en los zoológicos. Las autoridades remarcaron que el área estaba señalizada y que el ingreso fue un acto deliberado. La investigación busca determinar cómo logró acceder a un espacio restringido y si hubo fallas en los protocolos de control.

Más allá del impacto mediático, la tragedia puso en el centro de la discusión la salud mental de adolescentes y jóvenes. Especialistas advierten que detrás de conductas impulsivas o extremas suelen existir señales previas de sufrimiento emocional. La psiquiatra argentina María Cecilia Tapia Alvarado señaló que “los episodios de riesgo no aparecen de la nada: son la expresión de un malestar profundo que necesita ser atendido”.

En la misma línea, el Dr. Germán Dohmen Lampasona, experto en adicciones y suicidio, explicó que “la ausencia de redes de apoyo multiplica los riesgos de conductas autodestructivas. La prevención debe ser comunitaria y no limitarse a la atención en crisis”.

La responsable de Salud Mental de Mendoza, Elizabeth Ofelia Liberal, recordó que “la depresión es la enfermedad más discapacitante del mundo en términos totales, y aún hoy sigue siendo invisibilizada”. Sus palabras reflejan la necesidad de integrar la salud mental como parte inseparable de la salud pública.

Organizaciones como la RedAP de asistencia psiquiátrica remarcan que el abordaje debe ser interdisciplinario y accesible, con profesionales de distintas áreas trabajando en conjunto. La prevención, destacan, debe estar presente en escuelas, comunidades y espacios de trabajo para detectar señales tempranas.

En Mendoza, la línea 148, opción 0, funciona las 24 horas y ofrece asistencia inmediata y acompañamiento profesional. A nivel nacional, también está disponible el 0800-999-0091, que brinda orientación y apoyo en urgencias de salud mental.