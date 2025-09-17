Qué planta va con vos según tu mes de cumpleaños

Cada mes encierra una energía distinta, y elegir una planta que la represente puede ser una forma de conectar con lo que somos y con el entorno que habitamos. Esta guía propone especies que, por sus formas, aromas o simbolismo, reflejan rasgos personales y ayudan a crear espacios más armónicos y significativos.

Cada vez más personas buscan transformar sus hogares en espacios que reflejen bienestar, equilibrio y conexión emocional. En ese camino, las plantas de interior se convirtieron en aliadas clave: no solo decoran, sino que también purifican el aire, aportan frescura y, según diversas corrientes como la astrología y el Feng Shui, pueden vincularse con la fecha de nacimiento para potenciar la energía personal de quienes habitan el espacio.

La idea de asociar una planta a cada mes del año no responde a una fórmula científica, pero sí a una lógica simbólica que combina rasgos de personalidad, estaciones del año y características botánicas. Por ejemplo, quienes nacen en enero suelen ser descritos como perseverantes y resilientes, por lo que el cactus —resistente y de bajo mantenimiento— se presenta como una opción ideal. “El cactus transmite fuerza interior y capacidad de adaptación, cualidades muy valoradas en los nacidos a comienzos de año”, explica la paisajista y asesora en diseño verde, Laura Gutiérrez.

En febrero, mes vinculado a la sensibilidad y la creatividad, se recomienda incorporar orquídeas. Estas flores delicadas y elegantes requieren cuidados específicos, pero recompensan con una floración que simboliza paciencia y belleza interior. “La orquídea es una planta que invita al cuidado consciente, ideal para personas intuitivas y detallistas”, señala Gutiérrez. En cambio, marzo, con su transición estacional, se asocia a la lavanda, por su aroma relajante y su capacidad para equilibrar emociones.

A medida que avanza el año, las especies recomendadas cambian. En abril, la suculenta echeveria representa estabilidad y orden, mientras que en mayo, las margaritas reflejan optimismo y sociabilidad. “Elegir una planta que conecte con la energía del mes puede ser una forma de reforzar la identidad personal y generar un vínculo emocional con el entorno”, sostiene la especialista en botánica emocional, Mariana López.

Durante los meses más fríos, como junio y julio, se destacan especies como la menta y la hortensia, que aportan frescura y protección respectivamente. En agosto, el girasol se convierte en símbolo de expansión y vitalidad, mientras que en septiembre, el bonsái refleja paciencia y amor por los detalles. “Estas asociaciones no son reglas estrictas, pero pueden funcionar como guía para elegir plantas que acompañen procesos personales”, agrega López.

La propuesta también contempla los últimos meses del año. En octubre, las peonías evocan sensibilidad y generosidad; en noviembre, la pasiflora representa transformación; y en diciembre, la menta vuelve a aparecer como emblema de frescura y adaptación. Esta mirada, que combina estética y simbolismo, permite que cada planta se convierta en un gesto de conexión con el propio ciclo vital.

Más allá de la fecha de nacimiento, lo importante es elegir especies que se adapten al estilo de vida, al clima del hogar y a las necesidades emocionales de cada persona. Incorporar plantas según el mes puede ser una forma creativa de reconectar con lo esencial, sumar verde al día a día y transformar los espacios en refugios que reflejen quiénes somos. Como señala Gutiérrez: “Una planta no es solo decoración, es una presencia viva que acompaña, transforma y recuerda”.