Ovnis y vida extraterrestre: Trump ordena revelar expedientes secretos

La decisión del mandatario estadounidense se conoció tras un cruce con Barack Obama y apunta a que las agencias federales publiquen material clasificado sobre fenómenos aéreos no identificados. El anuncio abre un nuevo capítulo en la histórica demanda de transparencia sobre avistamientos y registros oficiales que, hasta ahora, permanecían bajo reserva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que instruyó a las agencias federales a “identificar y liberar” documentos relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP), objetos voladores no identificados (OVNI) y cualquier información vinculada a la posible existencia de vida extraterrestre. El anuncio se realizó a través de su red social Truth Social y generó un fuerte impacto mediático.

La decisión se conoció poco después de que el expresidente Barack Obama hiciera comentarios sobre la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Trump lo acusó de haber revelado información clasificada y calificó sus declaraciones como un “grave error”. En ese contexto, el actual mandatario aseguró que la ciudadanía merece conocer lo que el Estado ha guardado durante décadas.

El alcance de la medida aún es incierto. Trump no precisó si los archivos se harán públicos en su totalidad ni qué tipo de material incluirán. Sin embargo, adelantó que deberían abarcar “todos los asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes” vinculados a los expedientes ovni.

Especialistas en seguridad y política internacional advierten que la iniciativa puede tener un doble objetivo. “La desclasificación puede ser vista como un gesto de transparencia, pero también como una estrategia política para desviar la atención de otros temas delicados”, señaló el analista Siladitya Ray, aludiendo a la polémica por el caso Epstein.

Desde el ámbito científico, las reacciones fueron cautelosas. El astrofísico Avi Loeb, conocido por su investigación sobre objetos interestelares, sostuvo en entrevistas previas que “la apertura de archivos oficiales es positiva, pero lo importante será la calidad de los datos y si permiten avanzar en la comprensión de fenómenos que hoy siguen sin explicación”. Su postura refleja el escepticismo de gran parte de la comunidad científica.

En paralelo, organizaciones civiles que promueven la transparencia celebraron el anuncio. “Durante años hemos reclamado acceso a estos documentos. La sociedad tiene derecho a saber qué información se ha recopilado sobre los avistamientos de ovnis”, expresó en medios estadounidenses Stephen Bassett, director del Paradigm Research Group, dedicado a la divulgación del tema.

La medida de Trump se suma a antecedentes internacionales: países como Reino Unido, Francia y México ya liberaron expedientes oficiales sobre ovnis en distintos momentos, aunque la mayoría de los documentos resultaron inconclusos. La expectativa ahora está puesta en si Estados Unidos, con su vasto historial militar y tecnológico, aportará pruebas más contundentes o si la desclasificación quedará en simples registros anecdóticos.