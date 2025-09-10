Orden, luz y descanso: el feng shui que sí funciona en departamentos pequeños

Cada vez más personas buscan que su casa no solo sea un lugar donde vivir, sino donde sentirse bien. En departamentos chicos, aplicar principios del feng shui permite ganar claridad y confort emocional, sin necesidad de reformas ni grandes gastos.

Vivir en espacios reducidos no significa resignar bienestar. Cada vez más personas buscan aplicar principios del feng shui para transformar sus departamentos pequeños en lugares más armónicos, funcionales y emocionalmente equilibrados. Con algunos ajustes simples, es posible mejorar el flujo de energía, reducir el estrés y potenciar la calidad de vida sin necesidad de grandes inversiones.

El feng shui es una práctica milenaria de origen chino que propone organizar el espacio para favorecer el flujo del chi (energía vital). En departamentos chicos, el desafío está en lograr esa armonía sin sobrecargar ni bloquear los ambientes. “La clave está en despejar el desorden, definir zonas claras y aprovechar la luz natural”, explica Susana Amorín, especialista en feng shui aplicada a viviendas urbanas.

Uno de los puntos más importantes es la entrada. Según esta filosofía, es la “boca del chi”, por donde entra la energía al hogar. Si la puerta da directo al living o la cocina, se recomienda crear una transición visual: puede ser con un biombo, una alfombra o una estantería baja que delimite el espacio sin bloquearlo. “Un recibidor simbólico ayuda a que la energía no se disperse ni se vuelva caótica”, señala Amorín.

En ambientes integrados, como monoambientes o departamentos tipo estudio, es fundamental dividir las zonas de actividad. El feng shui sugiere separar el área de descanso (yin) de la zona activa (yang), aunque sea con recursos simples: cortinas, paneles japoneses, alfombras o muebles estratégicos. Esto permite que cada función tenga su espacio y que el cuerpo reconozca cuándo descansar y cuándo activarse.

Los colores también juegan un rol clave. En espacios chicos, se recomienda usar tonos claros para ampliar visualmente y reflejar la luz. El blanco es habitual, pero puede combinarse con beige, verde suave o amarillo para evitar la frialdad. “Un exceso de blanco puede hacer que el espacio se sienta impersonal. Los tonos cálidos aportan contención emocional”, advierte Amorín.

Otro punto sensible es el dormitorio. El feng shui recomienda evitar guardar cosas debajo de la cama, mantener el ambiente despejado y ubicar la cama en una posición que permita ver la puerta sin estar alineada con ella. Esto genera sensación de seguridad y favorece el descanso profundo. En departamentos chicos, donde el dormitorio suele estar integrado, se puede usar una cortina o estantería para marcar el límite.

Por último, las plantas son aliadas fundamentales. Aportan frescura, purifican el aire y activan la energía positiva. En departamentos chicos, se sugiere elegir especies que no invadan el espacio, como potus, helechos o suculentas. También es importante mantenerlas sanas y evitar acumular macetas secas o abandonadas, que pueden bloquear el flujo energético.

En definitiva, aplicar feng shui en departamentos pequeños no requiere grandes reformas ni conocimientos técnicos. Con algunos ajustes cotidianos, es posible transformar el hogar en un espacio más equilibrado, funcional y emocionalmente nutritivo. Una propuesta ideal para quienes buscan bienestar sin salir de casa.