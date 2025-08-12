Oficios que resisten a la IA: ¿por qué siguen siendo esenciales?

Hay trabajos que no pueden ser reemplazados por algoritmos. Plomeros, electricistas, mecánicos y otros oficios manuales siguen siendo clave para el funcionamiento cotidiano y el futuro laboral. ¿Qué los hace irremplazables? ¿Por qué están en auge?

En plena era de automatización, donde la inteligencia artificial (IA) avanza sobre tareas administrativas, creativas y técnicas, los oficios manuales viven una revalorización silenciosa. Lejos de desaparecer, se consolidan como pilares de la vida cotidiana y del funcionamiento de la propia infraestructura digital.

“Hay trabajos que requieren presencia física, improvisación y contacto humano. No hay algoritmo que repare una cañería rota ni que instale un cableado eléctrico en tiempo real”, explica el ingeniero industrial Tomás Ríos, docente en formación técnica. Según él, los oficios manuales tienen una lógica contextual que la IA no puede replicar.

En Argentina, el déficit de mano de obra calificada en construcción, electricidad y plomería supera el 20%, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. En Chile, el Ministerio del Trabajo estima que faltan más de 50.000 técnicos especializados para cubrir la demanda en 2025. En EE.UU., hay más de 450.000 vacantes mensuales en fábricas y servicios técnicos.

Los oficios manuales implican habilidades motoras finas, toma de decisiones en entornos cambiantes y trato directo con personas. “La IA puede sugerir soluciones, pero no puede ejecutar tareas físicas ni adaptarse a imprevistos en tiempo real”, señala Carla Méndez, especialista en educación técnica y directora de un centro de formación profesional.

Mientras se promueve la alfabetización digital, la formación en oficios queda relegada. “Muchos jóvenes se capacitan en áreas que podrían ser automatizadas, sin saber que los oficios tienen alta demanda y buena remuneración”, advierte Méndez. En Argentina, solo el 12% de los estudiantes secundarios accede a formación técnica con salida laboral directa.

Además de su utilidad práctica, los oficios sostienen vínculos comunitarios, saberes intergeneracionales y economías locales. “Un buen electricista o gasista no solo resuelve problemas: genera confianza, seguridad y bienestar”, dice Ríos. En contextos de crisis, los oficios suelen ser fuente de resiliencia económica.

Con el avance de la IA en áreas como diseño, programación y atención al cliente, muchas personas buscan reconvertirse. “Hay adultos que vuelven a estudiar plomería o mecánica porque ven que esos trabajos no desaparecen y tienen demanda constante”, cuenta Méndez. La tendencia se replica en toda Latinoamérica.

Lejos de oponerse, los oficios y la tecnología pueden complementarse. Ya existen apps que conectan técnicos con clientes, plataformas de formación virtual en oficios y herramientas digitales que mejoran la eficiencia del trabajo manual. “La clave está en integrar saberes: manos humanas y tecnología pueden convivir”, concluye Ríos.