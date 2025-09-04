Murió Giorgio Armani: el diseñador que redefinió la elegancia moderna

Figura clave de la moda internacional, el diseñador falleció a los 91 años en Milán, dejando atrás cinco décadas de innovación y estética. Su legado trasciende la sastrería: redefinió el lujo moderno, marcó tendencia en Hollywood y construyó una marca global que sigue vigente.

Este jueves 4 de septiembre de 2025, el mundo de la moda despidió a uno de sus máximos referentes: Giorgio Armani, quien falleció en Milán a los 91 años. Reconocido como el “Rey de la moda italiana”, Armani transformó la sastrería contemporánea y construyó un imperio que trascendió las pasarelas. Su estilo sobrio, desestructurado y atemporal marcó un antes y un después en la industria, consolidando su nombre como sinónimo de elegancia global.

Armani fundó su marca homónima en 1975, en plena efervescencia del diseño europeo. Desde entonces, su visión revolucionó la forma en que hombres y mujeres concebían el vestir. “Logró que un traje dejara de ser sinónimo de rigidez para convertirse en símbolo de libertad y estilo”, señala Gemma Martos, periodista especializada en moda italiana. Su apuesta por cortes suaves, tejidos livianos y una estética minimalista se convirtió en sello distintivo de la moda italiana moderna.

Más allá de la ropa, Giorgio Armani expandió su universo creativo hacia la cosmética, hotelería, gastronomía y decoración, consolidando una marca integral que facturaba más de 2.300 millones de euros anuales. Su independencia frente a los grandes conglomerados del lujo fue una decisión estratégica que defendió hasta sus últimos días. “Solo mantendré mi autonomía si tengo independencia. Mis decisiones son reflejo genuino de mi creatividad”, declaró en una entrevista en la revista VOGUE.

Su vínculo con el cine fue otro de los pilares de su proyección internacional. El traje diseñado para Richard Gere en American Gigolo (1980) lo catapultó a la fama mundial y selló su alianza con Hollywood. Desde entonces, celebridades como Julia Roberts, Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio y Zendaya lucieron sus creaciones en las principales alfombras rojas. Armani entendió como pocos que la moda y el espectáculo eran aliados inseparables.

En Argentina, su marca tuvo presencia desde principios de los 2000, con un local exclusivo en la Avenida Alvear. Aunque se retiró del país en 2009 por restricciones económicas, se anunció recientemente su regreso en 2026 con una tienda Emporio Armani en Patio Bullrich. Este retorno coincide con un renovado interés por el consumo premium y marca una nueva etapa en la relación de la firma con el mercado local.

El diseñador trabajó hasta sus últimos días, supervisando colecciones y preparando el 50° aniversario de su marca. Su funeral se celebrará de forma privada en el Armani/Teatro de Milán, tal como él lo había solicitado. “Sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación”, expresó el Grupo Armani en su comunicado oficial.

La relación entre Giorgio Armani y Valeria Mazza trascendió lo profesional y se convirtió en un vínculo de admiración mutua que perduró durante décadas. El diseñador italiano la consideraba una de sus favoritas, al punto de afirmar públicamente: “No me gustan las supermodelos, pero sí Valeria”.

Su conexión se volvió casi familiar, especialmente cuando Armani diseñó tanto el vestido de novia de Mazza como el traje de Alejandro Gravier para su boda en 1998, marcando un gesto de afecto y cercanía que quedó grabado en la memoria del mundo de la moda. A lo largo de los años, la modelo argentina acompañó al diseñador en desfiles clave, como el de la Semana de la Moda de Milán en 2022, y mantuvo una presencia constante en su círculo íntimo, consolidando una relación que combinó elegancia, respeto y complicidad creativa.

La muerte de Giorgio Armani marca el cierre de una era en la historia de la moda. Su legado, sin embargo, continúa vivo en cada prenda que lleva su sello, en cada espacio que refleja su estética y en cada gesto que reivindica la elegancia silenciosa como forma de expresión. Más que un diseñador, fue un arquitecto del estilo contemporáneo, cuya influencia seguirá inspirando a generaciones futuras.