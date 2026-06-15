Murió Anne Schedeen, la “mamá” de Alf

La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada mundialmente por su papel como Kate Tanner en la exitosa comedia televisiva ALF, murió a los 77 años. La noticia fue confirmada por su familia y su agente, Tom Markley, a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la causa del fallecimiento ni la fecha exacta en la que ocurrió. En el mensaje compartido por sus seres queridos, destacaron el legado personal y artístico de la actriz.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso y amor por su familia”, expresó la familia de Schedeen. Además, remarcaron que su recuerdo seguirá vivo a través de sus obras, sus historias y su manera de ver la vida, describiéndola como “una fuerza de la naturaleza”.

Por su parte, su representante también manifestó su dolor por la pérdida: “Annie lo era todo para su familia y para esta agencia”.

Anne Schedeen alcanzó el reconocimiento internacional en 1986 con el estreno de ALF, donde interpretó a Kate Tanner, la madre de la familia que recibe en su hogar a un simpático extraterrestre proveniente del planeta Melmac. Durante las cuatro temporadas de la serie, su personaje se convirtió en una figura clave de una de las sitcoms más recordadas de los años 80.

Una extensa carrera en televisión y cine

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen, la actriz estudió actuación en el Portland Civic Theatre. Más adelante continuó desarrollando su carrera en Hawái y Nueva York, hasta radicarse en Los Ángeles, donde firmó contrato con Universal Pictures.

Antes de alcanzar la fama con ALF, participó en numerosas producciones televisivas, entre ellas The Six Million Dollar Man, La mujer biónica, The Incredible Hulk, Cheers, Magnum, P.I. y Se ha escrito un crimen, entre otras.

En cine también dejó su huella con participaciones en películas como La criatura infernal, Vuelo hacia la catástrofe, Exo-Man, Champions: A Love Story, Second Thoughts, Slow Burn y Cast the First Stone.

La muerte de Anne Schedeen marca la despedida de uno de los rostros más queridos de una generación que creció viendo ALF, una serie que dejó una huella imborrable en la televisión y que aún hoy mantiene una fuerte presencia en la memoria de millones de espectadores.