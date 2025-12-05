Mundial 2026: Conocé el grupo que le tocó a Argentina

Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania en el Mundial 2026, tras un sorteo que dejó definidos los 12 grupos de la primera fase en la edición más grande de la historia.

El sorteo del Mundial 2026 dejó definidos los 12 grupos de la primera fase y Argentina ya conoce el camino que deberá transitar en la edición más grande de la historia, con 48 selecciones y un formato completamente ampliado. La ceremonia, realizada este viernes, entregó combinaciones fuertes y, a pesar de la cantidad de equipos, varios grupos de alto nivel competitivo.

La Selección Argentina quedó ubicada en el Grupo J, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania, un cuadro que, en los papeles, la posiciona como favorita, pero que también presenta desafíos por estilos de juego, físico y preparación.

Grupo J: el análisis del grupo de Argentina

El sorteo dejó conformado el Grupo J de la siguiente manera:

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

A primera vista, se trata de un grupo accesible para la Albiceleste. Sin embargo, cada rival ofrece particularidades:

Argelia : Selección rápida, física y con futbolistas de buen nivel técnico. Suele complicar a equipos que intentan dominar desde la posesión.

Austria : Un equipo europeo ordenado, intenso y difícil de quebrar. Suelen tener disciplina táctica y buena transición defensa-ataque.

Jordania: El rival teóricamente más débil del grupo, pero con crecimiento sostenido en Asia y capacidad para cerrar espacios.

Con este panorama, Argentina parte como favorita a clasificar en el primer puesto, clave para posicionarse mejor en el cuadro eliminatorio de un Mundial que tendrá más rondas y una exigencia física superior a ediciones anteriores.

Todos los grupos del Mundial 2026

Grupo A

México, Sudáfrica, Corea del Sur y Repechaje UEFA 4 (Dinamarca / Macedonia del Norte / República Checa / Irlanda)

Grupo B

Canadá, Repechaje UEFA 1 (Italia / Irlanda del Norte / Gales / Bosnia y Herzegovina), Qatar y Suiza

Grupo C

Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

Grupo D

Estados Unidos, Paraguay, Australia y Repechaje UEFA 3 (Turquía / Rumanía / Eslovaquia / Kosovo)

Grupo E

Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

Grupo F

Países Bajos, Japón, Repechaje UEFA 2 (Ucrania / Suecia / Polonia / Albania) y Túnez

Grupo G

Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

Grupo H

España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

Grupo I

Francia, Senegal, Repechaje Internacional 2 (Bolivia / Surinam / Irak) y Noruega

Grupo J

Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Grupo K

Portugal, Repechaje Internacional 1 (Nueva Caledonia / Jamaica / RD Congo), Uzbekistán y Colombia

Grupo L

Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

Un Mundial histórico y un desafío enorme

Con 48 selecciones, 12 grupos y más de un mes de competencia, el Mundial 2026 será una prueba de resistencia y estrategia para todos los equipos. Argentina, vigente campeona y una de las grandes favoritas, tendrá la obligación de hacer valer su jerarquía desde el comienzo.