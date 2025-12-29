“Miramos y nos dimos cuenta que la camioneta no estaba”: el drama de los mendocinos asaltados en Chile

Una serie de robos a turistas argentinos en Chile, registrados incluso en video, expone hechos de inseguridad en zonas turísticas y las dificultades que enfrentan los mendocinos para denunciar y obtener respuestas tras el robo de sus vehículos.

Videos registrados en zonas turísticas de Chile vuelven a encender la alarma entre los mendocinos que eligen el país vecino para vacacionar. Las imágenes muestran robos de vehículos a plena luz del día, sin que terceros intervengan, y reflejan una modalidad que, según los damnificados, se repite con frecuencia y apunta especialmente a camionetas de alta gama.

Uno de los registros corresponde a La Serena, sobre Avenida del Sol. Allí se observa cómo tres individuos merodean una camioneta estacionada hasta encontrar el momento oportuno: rompen el vidrio, ingresan al vehículo y, pese a que hay personas transitando por el lugar, logran llevárselo en pocos minutos. La escena generó indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre la falta de reacción ante estos hechos.

De acuerdo a los testimonios recogidos, los delincuentes suelen enfocarse en camionetas nuevas que cuentan con sistemas de cierre electrónico. En muchos casos, utilizan decodificadores para copiar el código de la llave y encender el vehículo sin necesidad de forzar cerraduras. Ante esta situación, algunos turistas optaron por medidas extremas: un visitante logró evitar el robo retirando directamente el volante de su camioneta, lo que impidió que los ladrones pudieran conducirla.

Otro caso que generó fuerte malestar fue el de una pareja mendocina que sufrió el robo de su camioneta mientras dormía en Concón, en una zona considerada tranquila. “Miramos y nos dimos cuenta que la camioneta no estaba”, relataron al advertir la ausencia del vehículo, llamaron a Carabineros, pero denunciaron demoras de más de cinco horas para poder realizar la denuncia. Además, se encontraron con un problema adicional: el sistema informático no permitía cargar denuncias con documentos argentinos, lo que retrasó aún más el trámite.

Según relataron, solo pudieron obtener una constancia y no la denuncia formal, documento clave para regresar a la Argentina y realizar el reclamo ante el seguro. Les informaron que recién podrían acceder a la denuncia varios días después, lo que les generó incertidumbre y complicaciones logísticas para volver.

En este contexto, tanto comerciantes locales como autoridades chilenas y la Embajada Argentina emitieron advertencias para los turistas. Reconocen un aumento de robos por sorpresa, sustracción de accesorios de vehículos y arrebatos en shoppings y playas, especialmente durante la temporada alta, cuando se espera la llegada de cientos de miles de visitantes, en su mayoría argentinos.

Desde Chile informaron que se reforzaron los operativos de seguridad en sectores turísticos de Viña del Mar, Reñaca y otras zonas concurridas, con mayor presencia policial, patrullajes en playas, uso de drones y ampliación de cámaras de vigilancia, con el objetivo de reducir estos delitos durante el verano.

Recomendaciones para turistas argentinos en Chile

La Embajada de Argentina en Chile, ofreció una serie de recomendaciones para los mendocinos que visitan el vecino país: