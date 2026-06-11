México arrancó el Mundial con una victoria y desató la euforia de sus hinchas: “Vamos por todo”

El Tri venció 2 a 0 a Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 y comenzó su camino con el pie derecho. Miles de fanáticos celebraron dentro y fuera del Estadio Azteca, mientras la ilusión por una campaña histórica vuelve a crecer.

La Selección de México tuvo el debut que esperaba en la Copa del Mundo 2026. Con una sólida victoria por 2 a 0 frente a Sudáfrica, el equipo dirigido por Javier Aguirre sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A y encendió la ilusión de millones de hinchas que sueñan con una actuación histórica en el certamen que organiza junto a Estados Unidos y Canadá. El triunfo no solo se vivió con intensidad en el Estadio Azteca. En distintos puntos de Norteamérica, especialmente en ciudades con una fuerte presencia de la comunidad mexicana, la victoria fue celebrada como una verdadera fiesta.

México fue superior y arrancó con el pie derecho

El conjunto mexicano golpeó rápido y encaminó el partido desde los primeros minutos. Julián Quiñones abrió el marcador tras aprovechar una desatención defensiva de Sudáfrica y le dio tranquilidad al local.

Con el paso de los minutos, México mantuvo el control del encuentro y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. El segundo tanto llegó en el complemento gracias a Raúl Jiménez, que selló el 2 a 0 definitivo.

Sudáfrica nunca logró encontrar respuestas futbolísticas y terminó complicando aún más sus posibilidades tras las expulsiones de dos de sus jugadores, quedando con nueve hombres sobre el final.

La fiesta mexicana se trasladó a las calles

La victoria generó una explosión de alegría entre los fanáticos mexicanos que siguieron el partido desde distintos puntos del continente. En Kansas City, donde se realizó uno de los principales Fan Fest del Mundial, cientos de hinchas celebraron el triunfo entre banderas, cánticos y muestras de optimismo para lo que viene.

“Vamos por todo”, “hay que ir paso a paso” y “ojalá podamos ganar el Mundial” fueron algunas de las frases que se repitieron entre los simpatizantes tras el encuentro. La emoción también estuvo presente entre hijos y nietos de inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y mantienen un fuerte vínculo con las raíces culturales de su país.

Más allá de la alegría por el estreno victorioso, varios aficionados coincidieron en que el equipo todavía tiene margen para mejorar.

Si bien México dominó claramente a un rival que mostró muchas dificultades defensivas, algunos seguidores consideraron que el marcador pudo haber sido más amplio y que los próximos compromisos serán una medida más exigente para evaluar el verdadero potencial del seleccionado.

El propio desarrollo del encuentro dejó la sensación de que el Tri controló las acciones, pero aún debe demostrar su nivel frente a rivales de mayor jerarquía.

Tras sumar sus primeros tres puntos, México ya pone la mira en la segunda fecha del Grupo A. El equipo de Javier Aguirre enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, en un partido clave para acercarse a la clasificación a la siguiente fase del torneo.