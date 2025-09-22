Machu Picchu podría perder su título de Maravilla del Mundo

La organización New7Wonders advirtió que el sitio enfrenta problemas graves de gestión, sostenibilidad y acceso. Reclaman un plan urgente del Estado peruano para conservar el reconocimiento internacional y proteger el legado cultural.

La ciudadela inca de Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de América Latina, enfrenta una advertencia internacional que pone en jaque su prestigioso título como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo. La organización suiza New7Wonders, responsable de otorgar esa distinción en 2007, alertó que el sitio podría perder su reconocimiento si no se implementan medidas urgentes de gestión, conservación y sostenibilidad.

Entre los principales factores que amenazan su permanencia en el listado se destacan la presión turística sin planificación adecuada, el aumento de precios, las denuncias por venta irregular de boletos, los conflictos sociales y la falta de coordinación entre organismos públicos y privados. “La permanencia justificable y creíble de Machu Picchu depende de una acción urgente del Estado peruano”, expresó la entidad en un comunicado oficial.

El impacto de estas falencias no es menor. Según cifras del Ministerio de Cultura de Perú, en lo que va de 2025 se han vendido más de 1,4 millones de entradas para visitar el santuario, superando el récord histórico de 2019. Sin embargo, esta afluencia masiva ha generado problemas de transporte, bloqueos en el acceso y una experiencia deteriorada para miles de turistas. En septiembre, más de 2.300 visitantes quedaron varados por protestas y cortes en el servicio ferroviario.

@dw_espanol Protestas en Perú bloquean el acceso a Machu Picchu y dejan a miles de turistas varados Al menos 1.400 turistas fueron evacuados en tren hacia Cuzco, después de que la policía lograra desbloquear las vías. Los manifestantes protestan contra la empresa que gestiona el transporte de autobús a Machu Picchu, que ha seguido operando pese a que la concesión expiró hace dos semanas. ♬ Originalton – DW Español

La exministra de Turismo, Mara Seminario, expresó su preocupación ante la posibilidad de perder el título: “Ese reconocimiento no fue un regalo. Fue el resultado de una movilización nacional histórica. Hoy, ese símbolo está en riesgo, y por responsabilidad nuestra”, declaró, instando a las autoridades peruanas a actuar con urgencia.

Desde el Gobierno, el Ministerio de Cultura respondió que la UNESCO no considera a Machu Picchu en peligro, y que se están adoptando medidas para mejorar la gestión de visitantes y conservar el patrimonio. No obstante, New7Wonders insiste en que el título implica estándares internacionales que deben cumplirse, y que su advertencia no es simbólica, sino un llamado concreto a la acción.

Especialistas en turismo y patrimonio cultural coinciden en que la solución requiere un plan estratégico integral, que contemple la participación de comunidades locales, el sector privado y todos los niveles de gobierno. “No se trata solo de conservar piedras, sino de proteger un legado que representa al Perú ante el mundo”, señaló el antropólogo Luis Paredes, consultor en gestión patrimonial.