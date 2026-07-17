Los campeones del mundo recibirán un regalo exclusivo que rompe con la tradición futbolera

En el fútbol, los trofeos y las medallas siempre fueron los objetos que marcaron la gloria. Sin embargo, la FIFA sorprendió al anunciar que los campeones del Mundial 2026 recibirán un anillo de campeón, una tradición que hasta ahora pertenecía al universo de la NBA y la NFL, donde cada título se celebra con piezas de joyería personalizadas. Se trata de un gesto que rompe con la identidad futbolera y abre la puerta a un nuevo ritual.

La final entre Argentina y España, que se jugará este domingo en Nueva Jersey, será el escenario donde se estrene esta iniciativa. El organismo internacional mandó a fabricar 2.026 anillos numerados, de los cuales 30 estarán destinados al plantel campeón y los restantes se venderán como edición limitada para coleccionistas. Cada pieza está confeccionada en oro macizo, con incrustaciones de diamantes y zafiros, y llevará grabada la inscripción “FIFA World Cup 2026 Champions”.

El diseño contempla dos caras: una con el trofeo de la Copa Mundial y otra con símbolos representativos del país ganador. Además, cada anillo incluirá un certificado de autenticidad y un número de serie único, reforzando su carácter exclusivo. El capitán y el director técnico recibirán versiones provisionales en el estadio, mientras que los definitivos se entregarán posteriormente, hechos a medida.

Más allá del gesto hacia los futbolistas, la decisión abre un nuevo mercado de memorabilia deportiva. Los anillos destinados al público tendrán un precio estimado de entre 30.000 y 50.000 dólares, lo que los convierte en artículos de lujo reservados para coleccionistas y fanáticos con alto poder adquisitivo. En Argentina, esa cifra equivale a entre 27 y 45 millones de pesos, un monto que refleja la exclusividad de la pieza.

La incorporación de este símbolo busca trasladar al fútbol un ritual propio de los deportes estadounidenses, donde el anillo representa pertenencia y legado. En un contexto de globalización del espectáculo, la FIFA apuesta por sumar elementos que refuercen el show y la comercialización del torneo.

La final entre Argentina y España quedará marcada no solo por el resultado deportivo, sino también por el inicio de una tradición que podría cambiar la manera en que se celebra la gloria en el fútbol. El anillo FIFA 2026 es más que un premio: es un gesto cultural que desafía las costumbres y abre un nuevo capítulo en la historia del deporte más popular del planeta.