Las sorprendentes imágenes de miles de migrantes marroquíes entrando a España por Ceuta

Las grabaciones muestran a jóvenes y familias atravesando la frontera a nado o saltando las vallas. La presión migratoria desbordó los centros de acogida y llevó a las autoridades locales a reclamar medidas urgentes al Gobierno central.

Las imágenes que recorren el mundo muestran a miles de migrantes marroquíes atravesando la frontera hacia Ceuta en cuestión de horas, un fenómeno que volvió a poner en tensión la relación entre España y Marruecos.

Jóvenes, familias y menores se lanzaron al mar desde Castillejos para alcanzar la costa ceutí, mientras otros lograron superar las vallas fronterizas en sectores donde la vigilancia era insuficiente. Las escenas, registradas por agencias internacionales y difundidas en redes sociales, reflejan la magnitud de una crisis que desbordó los centros de acogida y dejó a cientos de personas en situación de vulnerabilidad.

Según datos oficiales, más de dos mil personas ingresaron en Ceuta en apenas un día, lo que equivale a un porcentaje significativo de la población local. La presión migratoria responde a la crisis económica en Marruecos, la acción de redes de tráfico de personas y la falta de control en puntos críticos de la frontera. Las autoridades locales advirtieron que la ciudad enfrenta una “situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, en palabras del alcalde-presidente Juan Vivas, quien reclamó al Gobierno central el cierre inmediato de la frontera, la declaración de emergencia nacional y el despliegue del Ejército.

Las imágenes muestran también a agentes de la Guardia Civil asistiendo a migrantes exhaustos tras cruzar a nado, mientras otros intentaban contener el ingreso en medio de escenas de tensión. El impacto humanitario es evidente: los centros de acogida quedaron saturados y decenas de menores no acompañados quedaron expuestos a condiciones precarias. En el último año, más de sesenta personas murieron en el mar intentando llegar a Ceuta, lo que subraya la dimensión trágica del fenómeno.

Ceuta y Melilla son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África, lo que convierte cada episodio en un desafío continental. La avalancha de migrantes recuerda a la crisis de 2021, cuando más de diez mil personas ingresaron en un solo día, generando un conflicto diplomático de gran escala.