La oscura maniobra que descubrió la Justicia chilena en el Paso Cristo Redentor en el que le cobraban a migrantes para regularizar su situación

Detectives de la Unidad de Migraciones y Extranjería de la PDI de Los Andes, Chile detuvieron a dos ciudadanos bolivianos acusados de captar a sus compatriotas para ofrecerles un ingreso irregular a Chile y luego facilitar la tramitación de permisos laborales.

Según antecedentes del Ministerio Público del vecino país, a los que accedió de forma exclusiva el medio trasandino Los Andes Online, los imputados, ambos domiciliados en la ciudad de San Felipe— contactaban a personas que se encontraban de manera clandestina en territorio chileno. A cambio de dinero, les ofrecían salir del país y reingresar para regularizar su situación migratoria.

El sábado pasado, los acusados reunieron a 13 ciudadanos bolivianos, a quienes les cobraron $70.000 chilenos, alrededor de $110000, a cada uno para trasladarlos en un furgón hasta Argentina y luego reingresarlos a Chile. Para concretar la maniobra, se dirigieron hacia territorio argentino a través del Sistema Integrado Cristo Redentor.

Sin embargo, al llegar al complejo fronterizo Horcones, del lado argentino, las autoridades migratorias detectaron irregularidades en la documentación del vehículo, por lo que les ordenaron regresar a Chile.

Al volver al vecino país, detectives de Policía Internacional advirtieron que los pasajeros no registraban un ingreso regular previo. Tras ser entrevistados, los migrantes relataron que habían pagado a los imputados para poder ingresar a Chile.

Con estos antecedentes, ambos sujetos fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes. El fiscal Jorge Alfaro Figueroa les imputó el delito de trata de personas, contemplado en el Código Penal chileno.

Como medidas cautelares, el magistrado Raúl Valenzuela Rodríguez dispuso el arraigo nacional y la obligación de firma mensual en Carabineros durante los seis meses que se extenderá la investigación.