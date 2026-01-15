La NASA realizó la primera evacuación médica de astronautas de la historia

La maniobra inédita obligó a interrumpir una misión en la Estación Espacial Internacional y culminó con el regreso anticipado de cuatro tripulantes, tras detectarse un problema de salud que requirió atención inmediata en la Tierra.

La NASA confirmó este jueves que cuatro astronautas debieron regresar de manera anticipada desde la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a un problema de salud que afectó a uno de los integrantes de la tripulación. Se trata de la primera evacuación médica completa en la historia de la agencia espacial estadounidense.

El episodio ocurrió durante la misión Crew-11, que llevaba más de cinco meses en órbita. La cápsula Dragon de SpaceX se desacopló de la estación y realizó un amerizaje controlado en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, tras un viaje de menos de once horas.

La tripulación integrada por los estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el cosmonauta ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui. Al tocar suelo firme, Cardman expresó: “Es estupendo estar en casa”, reflejando el alivio por el desenlace exitoso de la operación.

La NASA evitó dar detalles sobre la identidad del astronauta afectado ni sobre su diagnóstico, aunque aclaró que se encuentra en estado estable. “La vida humana siempre es la prioridad, incluso por encima de los objetivos científicos”, señalaron voceros de la agencia.

El regreso anticipado obligará a reprogramar parte de los experimentos previstos en la misión, que incluían estudios de biología, física y tecnología espacial. “Este episodio marca un precedente que será clave para futuras expediciones de larga duración”, explicó un especialista en seguridad espacial consultado por medios internacionales.

La decisión generó debate sobre los protocolos médicos en el espacio y la necesidad de reforzar la preparación sanitaria en misiones más ambiciosas. “La exploración espacial exige que estemos listos para cualquier eventualidad, incluso aquellas que nunca se habían presentado”, remarcaron desde la agencia.

Este antecedente será fundamental para diseñar estrategias de seguridad en proyectos como el programa Artemis, que busca llevar astronautas nuevamente a la Luna, y las futuras misiones hacia Marte. La evacuación médica de la Crew-11 quedará registrada como un hito en la historia de la exploración espacial.