La alumna atrincherada en la escuela de La Paz entregó el arma a la policía

Según informaron las autoridades, la situación estaría controlada luego de que la alumna de 14 años pasará más de 5 horas atrinchera en la escuela con un arma.

La crisis en la escuela Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, habría llegado a su fin después de más de cinco horas de negociaciones. La alumna de 14 años, que esta mañana había ingresado con un arma de fuego, efectuado disparos, se atrincheró en el establecimiento educativo y pasadas las 14:30 finalmente se entregó a la policía.

El episodio comenzó cerca de las 9.30 horas, cuando la estudiante ingresó al colegio, disparó al menos dos veces y provocó una evacuación de emergencia. Personal policial, Bomberos y mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) se desplegaron rápidamente en la zona, incluso con el helicóptero policial, para asegurar la integridad de alumnos y docentes.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que todos los estudiantes y personal fueron evacuados con éxito. Según fuentes oficiales, la menor permaneció sola dentro del edificio mientras los negociadores intentaban calmarla y convencerla de entregar el arma.

Pasadas las 14.30, y tras un intenso operativo de contención, el grupo de mediación policial logró controlar la situación. La alumna fue contenida por profesionales y trasladada para recibir asistencia psicológica.

Vecinos y familiares vivieron horas de extrema angustia alrededor del establecimiento. “Nunca pasó algo así en La Paz, esto nos deja a todos conmocionados”, señaló una madre cuya hija asiste al turno tarde del colegio.