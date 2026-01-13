Julio Iglesias en medio de un escándalo tras ser acusado por abuso sexual

Una investigación internacional expuso relatos de extrabajadoras que describen situaciones de acoso y maltrato en el entorno privado del artista en sus residencias de República Dominicana y Bahamas.

El nombre de Julio Iglesias vuelve a ocupar titulares internacionales, esta vez por un motivo delicado y de enorme repercusión mediática. Una investigación conjunta de elDiario.es y Univision Noticias reveló testimonios de dos extrabajadoras del cantante que lo acusan de abuso sexual y humillaciones ocurridas en 2021 en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. El caso, aún sin respuesta oficial del entorno del artista, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.

Las denunciantes, una exempleada doméstica y una fisioterapeuta, relataron situaciones de acoso, tocamientos no consentidos y agresiones verbales en un contexto laboral marcado por el miedo y el control. Según la investigación, una de ellas tenía apenas 22 años al momento de los hechos. “Lo que viví fue un abuso de poder constante, acompañado de insultos y situaciones que me dejaron marcada”, declaró una de las mujeres en diálogo con los periodistas que llevaron adelante el reportaje.

El trabajo periodístico, que se extendió durante tres años, incluyó entrevistas con otros empleados vinculados a las mansiones del cantante. Los testimonios coinciden en describir un entorno hostil y un trato degradante hacia el personal. “Estamos ante un patrón de comportamiento que no puede ser minimizado”, explicó la abogada especializada en violencia de género Patricia Núñez, consultada por Univision. Para la letrada, la relevancia del caso radica en que “las víctimas se animaron a hablar pese al poder simbólico y económico que representa Iglesias”.

En el plano judicial, hasta el momento no se han confirmado denuncias formales en tribunales, lo que no resta gravedad a las acusaciones. Los especialistas remarcan que la ausencia de procesos legales no invalida la importancia de los testimonios. “La justicia tarda en llegar, pero el relato de las víctimas es un insumo fundamental para comprender la magnitud del problema”, señaló el sociólogo Carlos Martínez, experto en dinámicas de poder en la industria cultural.

El silencio del entorno del cantante alimenta la expectativa sobre una eventual respuesta oficial. Hasta ahora, ni el equipo legal ni representantes del artista han emitido declaraciones públicas. “La falta de pronunciamiento puede interpretarse como una estrategia de contención, pero también genera más dudas”, opinó la periodista de espectáculos María López, quien sigue de cerca la cobertura en medios españoles.