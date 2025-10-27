Japón presentó la primera “lavadora de personas”

Un dispositivo automatizado que limpia, relaja y monitorea al usuario sin necesidad de ducha tradicional. Ya genera interés en hoteles y espacios de bienestar.

En la Expo Mundial 2025 de Osaka, la firma japonesa Science Co. Ltd sorprendió con un invento que redefine el concepto de higiene personal: una cápsula automatizada que limpia el cuerpo sin necesidad de ducha convencional. El dispositivo, bautizado como Mirai Ningen Sentakuki (“lavadora humana del futuro”), fue presentado como prototipo, pero ya se proyecta su comercialización en espacios de lujo y residencias asistidas.

La propuesta se basa en una combinación de agua caliente, burbujas ultrafinas y sensores biométricos, que permiten adaptar el proceso de limpieza al estado físico y emocional del usuario. Además, incluye proyecciones visuales y sonidos envolventes para inducir relajación. “La idea es transformar el baño en una experiencia integral de bienestar, no solo de higiene”, explicó el CEO de Science Co., Yutaka Kamimura, durante la presentación.

Según datos publicados por el medio NotebookCheck, la lavadora humana permite una limpieza completa en menos de 15 minutos, sin esfuerzo físico y con secado automático. Los visitantes de la Expo pueden registrarse para probar el dispositivo, que ya despertó el interés de hoteles japoneses y balnearios de alta gama, donde se proyecta su instalación en 2026.

El concepto no es nuevo: en la Expo de 1970, Panasonic presentó un modelo similar, aunque sin inteligencia artificial ni funciones sensoriales. Esta nueva versión incorpora avances tecnológicos que responden a una tendencia global: la automatización del bienestar. En Japón, donde el cuidado corporal es parte de la rutina cultural, el desarrollo de tecnologías para el baño tiene larga tradición.

Especialistas en gerontología y accesibilidad destacan el potencial del dispositivo para personas con movilidad reducida. “La higiene autónoma es uno de los desafíos más importantes en el cuidado de adultos mayores. Este tipo de soluciones puede mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia”, señaló la médica argentina Laura Gut, experta en salud comunitaria.

Mientras se debate su llegada al mercado internacional, el invento ya genera conversación en redes y medios especializados. En un contexto donde el confort, la eficiencia y la personalización ganan terreno, la lavadora de personas se posiciona como símbolo de una nueva era en el diseño del hogar.