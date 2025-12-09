Japón emite una alerta máxima ante la posibilidad de un “megaterremoto”

Tras el sismo de magnitud 7,5 que sacudió esta madrugada el norte del país, se activó por primera vez la advertencia, una medida inédita que busca reforzar la prevención y mantener a la población preparada.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) lanzó una alerta máxima luego del fuerte terremoto registrado el 8 de diciembre en la prefectura de Aomori, al norte de Honshu. El movimiento telúrico alcanzó los 7,5 grados de magnitud, dejó más de treinta heridos y generó daños en infraestructura, además de la suspensión de servicios ferroviarios y escolares.

La advertencia de “megaterremoto” fue creada en 2022 y nunca había sido utilizada hasta ahora. Según la JMA, no se trata de una predicción exacta, sino de una medida preventiva basada en estadísticas: tras un sismo mayor a 7 grados, existe una probabilidad —aunque baja— de que se produzca otro evento de igual o mayor intensidad en la misma zona.

Un fuerte terremoto de 7,6 grados se sintió en Japón. En el video se ve la fuerza del sismo y el pánico de quienes grababan. pic.twitter.com/FUpMRgb1xc — Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) December 8, 2025

La primera ministra Sanae Takaichi pidió a la población “mantenerse en alerta máxima y seguir las indicaciones de seguridad”, mientras que los especialistas remarcaron que la probabilidad de un megaterremoto es cercana al 1%. “La alerta busca que la población esté preparada para evacuar rápidamente si ocurre un evento mayor”, explicó el sismólogo Hiroshi Kamimura en declaraciones a la cadena NHK.

El recuerdo del devastador terremoto y tsunami de 2011, que dejó más de 18 mil víctimas, refuerza la decisión de extremar precauciones. Japón es uno de los países más preparados del mundo en infraestructura antisísmica, pero la magnitud del último sismo obliga a mantener protocolos activos y a reforzar la prevención comunitaria.

Estas son imágenes del terremoto en Japón. ¿Ven los edificios balancearse con fuerza, qué miedo verdad? Lo que debe dar miedo es que no lo haga. pic.twitter.com/HweB0NbuK2 — José Manuel (@jmgi1968) December 9, 2025

La advertencia también generó atención en países del Pacífico, especialmente en Chile, que comparte el mismo cinturón de fuego. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo inmediato de tsunami para las costas chilenas, aunque advirtió que un evento de gran magnitud en Japón puede modificar la presión tectónica en la región. “Un sismo de estas características no necesariamente desencadena otro en Chile, pero sí obliga a mantener sistemas de alerta temprana activos”, señaló la geógrafa chilena Nicole Iporre en diálogo con La Tercera.

En definitiva, la alerta máxima por un posible megaterremoto en Japón refleja la política de prevención extrema frente a riesgos sísmicos. Aunque la probabilidad de que ocurra un evento devastador es baja, la medida busca proteger vidas y garantizar que la población esté preparada. Para países como Chile, la noticia refuerza la importancia de contar con protocolos de emergencia y monitoreo constante en un océano marcado por la actividad sísmica.