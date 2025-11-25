Influencer brasileña víctima de mala praxis estética inicia su proceso de recuperación

Tras años de secuelas físicas y emocionales, la joven referente digital comenzó un tratamiento médico que busca devolverle bienestar y abrir un debate sobre la seguridad en los procedimientos estéticos.

La historia de Juju do Pix conmueve a Brasil y comienza a escribir un nuevo capítulo. Juliana Oliveira, conocida popularmente como Juju do Pix, es una influencer de 32 años que se hizo visible por las graves secuelas que sufrió luego de someterse a un procedimiento estético clandestino en 2017. Hoy, tras años de espera y dificultades, inició un tratamiento de recuperación que busca devolverle calidad de vida y confianza.

En aquel entonces, Juju acudió a una clínica ilegal con el objetivo de feminizar sus rasgos faciales. Lo que debía ser un retoque estético terminó en una pesadilla: le inyectaron 21 jeringas de aceite mineral en el rostro, una práctica prohibida y altamente peligrosa. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras, con deformaciones que marcaron su vida personal y profesional.

El nombre “do Pix” surgió tiempo después, cuando la influencer comenzó a pedir ayuda económica a través del sistema de transferencias instantáneas Pix, muy popular en Brasil. Sin posibilidades de acceder a un empleo estable y con la necesidad de financiar cirugías reconstructivas, Juju encontró en la solidaridad de sus seguidores un sostén para enfrentar la situación.

Durante años, su caso se convirtió en símbolo de los riesgos de los procedimientos estéticos clandestinos y abrió un debate sobre la vulnerabilidad de las mujeres trans en el acceso a tratamientos seguros. La falta de regulación y el impacto de la mala praxis quedaron expuestos en una historia que recorrió medios locales e internacionales.

Ahora, en noviembre de 2025, Juju inició un proceso de cirugías reparadoras gratuitas. Un equipo médico especializado se propuso retirar el aceite mineral y reconstruir las zonas afectadas. Este paso marca el comienzo de una recuperación que no solo apunta a lo físico, sino también a la reconstrucción de su autoestima y su lugar en la sociedad.

El inicio del tratamiento fue recibido con esperanza por quienes siguen de cerca su historia. La influencer, que durante años convivió con dolor y discriminación, se muestra optimista frente a la posibilidad de recuperar parte de su identidad y dejar atrás las secuelas de una práctica que nunca debió realizarse.