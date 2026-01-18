Incendios forestales en el sur de Chile dejan al menos 16 muertos y más de 50 mil evacuados

En las regiones de Bío Bío y Ñuble, el fuego ya consumió miles de hectáreas y obligó a un operativo masivo de evacuación. Las autoridades insisten en cumplir las alertas oficiales y advierten que el balance podría modificarse en las próximas horas.

Los incendios forestales en Chile desatados el sábado en las regiones de Bío Bío y Ñuble ya provocaron una tragedia de gran magnitud. Según datos oficiales del Gobierno, se registran 16 personas fallecidas y más de 50 mil evacuados, mientras el fuego arrasó unas 20 mil hectáreas en el centro-sur del país.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que todas las víctimas son civiles y pidió cautela en la difusión de información. “En base a la información de PDI y Carabineros, tenemos personas fallecidas. Estamos trabajando con el fiscal de flagrancia para aislar los sitios del suceso y permitir el desarrollo de las investigaciones”, señaló en conferencia de prensa.

Las autoridades remarcaron que la cifra de muertos podría aumentar en las próximas horas, dado que el fuego avanza con rapidez en sectores poblados. “Le pediría a la población y a la prensa en particular que tengamos cuidado en la forma y modo en que se transmite la información de los fallecidos”, agregó Cordero, subrayando la necesidad de prudencia en un contexto de emergencia.

En paralelo, el Gobierno destacó la importancia de cumplir con las alertas de evacuación, que durante la madrugada enviaron entre 87 y 88 mensajes a comunidades en riesgo. “Las alertas de evacuación son claves. Es fundamental que las personas las cumplan una vez que las reciben, especialmente por la forma y el modo en que se está desarrollando el incendio”, advirtió el ministro.

El impacto también alcanzó a instituciones de salud. En la ciudad de Penco, pacientes del hospital Penco-Lirquén fueron evacuados de urgencia durante la madrugada del domingo, en medio del avance de las llamas. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del operativo y la tensión vivida por personal médico y familiares.

El balance oficial indica que las víctimas fueron halladas en zonas directamente alcanzadas por el fuego, lo que refleja la velocidad con la que se propagaron las llamas. Entre ellas se encuentra un adulto mayor en la comuna de Bulnes, en Ñuble, lo que elevó a 16 el número preliminar de fallecidos.

Mientras tanto, brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad trabajan sin descanso para contener los focos activos y asistir a las miles de personas que debieron abandonar sus hogares.