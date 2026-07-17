Incendios forestales en Canadá: alerta máxima en Nueva York antes de la final del Mundial

La nube de humo que avanza desde Canadá cubrió la “Gran manzana” y Nueva Jersey, generando un escenario de incertidumbre a pocos días del encuentro entre Argentina y España. Autoridades sanitarias advierten que la calidad del aire alcanzó niveles insalubres y la FIFA evalúa alternativas.

La final del Mundial 2026 prevista para este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey enfrenta un riesgo inesperado: el humo de los incendios forestales en Canadá que volvió a cubrir gran parte del noreste de Estados Unidos.

Según datos oficiales, más de 850 focos activos continúan ardiendo en provincias como Quebec y Ontario, con al menos 111 fuera de control. La superficie afectada ya supera los 2,4 millones de hectáreas, lo que convierte a esta temporada en una de las más devastadoras de los últimos años.

En Nueva York, el índice de calidad del aire (AQI) superó los 200 puntos, considerado “muy insalubre”. El doctor Michael Crane, especialista en salud ambiental de Mount Sinai, advirtió: “Respirar este aire equivale a fumar diez cigarrillos por día”. La visibilidad reducida y el cielo anaranjado generaron imágenes que recordaron a la crisis de 2023.

El gobierno local distribuyó mascarillas KN95 en bibliotecas y estaciones de policía, además de habilitar centros de refrigeración para poblaciones vulnerables. “Pedimos a la gente que limite las actividades al aire libre y se mantenga en interiores siempre que sea posible”, señaló la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

La FIFA aún no confirmó cambios en la programación del encuentro entre Argentina y España, aunque reconoció que sigue de cerca los reportes meteorológicos. “Estamos en contacto permanente con las autoridades locales y evaluamos todas las alternativas para garantizar la seguridad de jugadores y público”, indicó un vocero del organismo.

El pronóstico ofrece un respiro: se esperan lluvias durante el sábado y la mañana del domingo, lo que podría mejorar la calidad del aire antes del inicio del partido. Sin embargo, especialistas advierten que el viento podría arrastrar nuevamente el humo hacia la región.

La incertidumbre crece a medida que se acerca la definición. Mientras los fanáticos aguardan con expectativa, la pregunta que domina la agenda es si el humo canadiense permitirá que el espectáculo deportivo más esperado del año se desarrolle en condiciones seguras.