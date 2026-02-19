Impacto en la monarquía británica: el príncipe Andrés detenido por su vínculo con Jeffrey Epstein

La policía británica arrestó al exduque de York en Sandringham bajo sospecha de “misconduct in public office”(conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas)

El jueves 19 de febrero, la policía británica arrestó a Andrew Mountbatten-Windsor, conocido como el ex Príncipe Andrés, en su residencia de Sandringham. La detención se produjo bajo sospecha de “misconduct in public office” (conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas), en el marco de nuevas revelaciones vinculadas a los archivos del caso Jeffrey Epstein. El hecho ocurrió el mismo día en que el exduque de York cumplía 66 años, y lo coloca nuevamente en el centro de la polémica internacional.

Según informó la BBC, Andrés permanece bajo custodia mientras se realizan allanamientos en propiedades relacionadas con él. La investigación se disparó tras la publicación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre los que se encontraron correos electrónicos que lo vincularían con Epstein. En dichos mensajes, el exmiembro de la familia real habría compartido reportes oficiales de visitas y actividades diplomáticas.

El caso de Virginia Giuffre fue uno de los episodios más delicados en la trayectoria pública del ex príncipe Andrés. En 2021, Giuffre presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York bajo la Child Victims Act, acusando al entonces duque de York de haberla agredido sexualmente cuando tenía 17 años, tras haber sido víctima de la red de trata organizada por Jeffrey Epstein. En su denuncia, Giuffre sostuvo que fue obligada a mantener encuentros con Andrés en distintas ciudades, incluyendo Londres y Nueva York, durante los primeros años 2000.

El exmiembro de la familia real negó de manera categórica las acusaciones, aunque la existencia de una fotografía en la que aparece junto a Giuffre y Ghislaine Maxwell se convirtió en una prueba ampliamente discutida en medios y tribunales. Finalmente, en 2022, el caso se resolvió con un acuerdo extrajudicial cuyo monto no fue revelado, pero que implicó un fuerte golpe a la imagen pública del príncipe.

La policía británica evitó mencionar su nombre en los comunicados, siguiendo protocolos legales, pero medios como CBS News y The Independent confirmaron que se trata de Andrew Mountbatten-Windsor. “Un hombre de unos sesenta años fue detenido en Norfolk bajo sospecha de conducta indebida en funciones públicas”, señaló el comunicado oficial de la fuerza.

El arresto generó un fuerte impacto en la opinión pública, ya que se trata del primer miembro de alto rango de la familia real británica detenido en la historia moderna. El rey Carlos III se pronunció al respecto y afirmó: “La ley debe seguir su curso”, dejando en claro que de su hermano.

La relación de Andrés con Epstein ha sido objeto de controversia durante años. En 2019, el príncipe se retiró de la vida pública tras una entrevista televisiva en la que intentó explicar su vínculo con el financista estadounidense, condenado por delitos sexuales. Sin embargo, las nuevas pruebas reavivan las sospechas y ponen en duda su comportamiento durante su etapa como representante oficial del Reino Unido.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la investigación se centra en determinar si el exduque de York entregó información confidencial a Epstein y si existieron beneficios indebidos derivados de esa relación. La policía británica confirmó que se están llevando adelante registros en domicilios de Norfolk y Berkshire, en busca de más pruebas.

La detención de Andrés abre un capítulo inédito en la historia de la monarquía británica y plantea interrogantes sobre el futuro institucional de la familia real. Mientras tanto, el ex príncipe permanece bajo custodia y se espera que en los próximos días se definan los cargos formales que enfrentará en tribunales