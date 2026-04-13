Impactante incendio en medio de la carrera de NASCAR en Bristol

Un Chevrolet se prendió fuego durante la competencia en el Bristol Motor Speedway y obligó a detener la prueba con bandera roja.

La jornada de carrera de NASCAR en el Bristol Motor Speedway quedó marcada por un episodio inesperado y dramático. En la vuelta 194, el Chevrolet número 91 conducido por Mason Maggio comenzó a perder rendimiento y a emitir humo, hasta que finalmente se desató un incendio que obligó a frenar la competencia.

El piloto, que marchaba en el puesto 35, llevó el vehículo hacia la zona de boxes. Allí, las llamas se propagaron rápidamente desde la parte inferior hacia la parte trasera del auto, generando un escenario de tensión que fue captado por las cámaras y se viralizó en cuestión de minutos.

La reacción de los equipos de seguridad fue inmediata. Con extintores y material absorbente lograron controlar el fuego y evitar que se expandiera hacia otros sectores del circuito. La bandera roja neutralizó la carrera mientras se trabajaba para garantizar la seguridad de todos los participantes.

Afortunadamente, Mason Maggio pudo salir por sus propios medios y fue asistido en la zona de boxes. Más tarde, explicó que la presión de aceite cayó de golpe y el motor se perdió en ese momento, lo que derivó en el incendio. El piloto se mostró aliviado por no haber sufrido lesiones, aunque lamentó un nuevo abandono en la temporada.

El incidente dejó a Maggio clasificado en el puesto 37 y significó su tercer abandono en las primeras fechas del campeonato 2026. Para el piloto, la seguidilla de problemas mecánicos representa un desafío en su búsqueda de continuidad dentro de la categoría.

Las imágenes del fuego recorrieron el mundo y reavivaron el debate sobre la seguridad en NASCAR, donde los protocolos demostraron ser efectivos para evitar consecuencias mayores. El episodio también puso en foco la fiabilidad mecánica de los autos y la exigencia extrema de las competencias en óvalos como Bristol.