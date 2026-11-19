La institución detectó una campaña informática en octubre y aseguró que, por el momento, no encontró pruebas de una filtración masiva de datos. La advertencia se conoce en medio de una ola de ataques digitales que afecta a empresas, bancos, supermercados y organismos de distintos países europeos.

La Comisión de la Unión Europea confirmó que fue blanco de una serie de ciberataques que habrían sido facilitados por herramientas de inteligencia artificial (IA). La campaña fue detectada en octubre y encendió las alarmas en las instituciones del bloque, luego de que las heladeras de varios supermercados fueran hackeadas y se registraran miles de pérdidas en alimentos.

El portavoz de la Unión Europea, Thomas Regnier, informó que la Comisión tomó medidas para responder al incidente. Según explicó ante periodistas en Bruselas, la actividad sospechosa fue identificada el 22 de octubre y una primera investigación permitió confirmar el ataque cuatro días después.

Pese a la gravedad del episodio, el funcionario aclaró que, hasta el momento, no se encontraron evidencias de una filtración de datos que haya afectado al conjunto del personal de la Comisión. Tampoco se identificó públicamente a los responsables.

Qué se sabe del ciberataque contra la Comisión Europea

De acuerdo con los primeros reportes, los ataques habrían alcanzado los sistemas de recursos humanos de la institución, con posibles consecuencias sobre información vinculada a las nóminas de los empleados. Sin embargo, Regnier evitó brindar detalles adicionales sobre el alcance de la intrusión.

La investigación apunta al uso indebido de una herramienta de ciberseguridad basada en inteligencia artificial llamada Artex, de origen chino. Se trata de un sistema diseñado para ayudar a las organizaciones a fortalecer sus defensas digitales, pero que también podría ser utilizado con otros fines.

Según un funcionario europeo citado en los reportes, la herramienta habría sido empleada para facilitar las operaciones informáticas maliciosas. No sería la primera vez que se la vincula con este tipo de incidentes: también habría sido utilizada en recientes ataques contra compañías japonesas.

Por ahora, la Unión Europea no atribuyó la ofensiva a ningún grupo, país u organización.

Europa, en alerta por una ola de ataques informáticos

El episodio contra la Comisión Europea se produce en medio de una serie de incidentes que encendieron las alertas en distintos países del continente. Durante octubre y noviembre se reportaron ataques contra sistemas vinculados a congeladores y heladeras de supermercados, además de otras infraestructuras y servicios.

La preocupación también alcanza al sector financiero. El Banco Central Europeo advirtió esta semana que los agentes de inteligencia artificial pueden hacer que los ciberataques sean más rápidos y sofisticados, lo que representa un nuevo desafío para las entidades que deben proteger sus sistemas y la información de sus clientes.

En Francia, un banco regional informó que sufrió un ataque informático en el que perdió más de 100 millones de euros. La entidad aseguró que logró recuperar una parte de los fondos sustraídos.

A su vez, cerca de 200 sitios web habrían sido alcanzados por otra ofensiva digital. Entre los afectados se mencionaron páginas de la cadena británica BBC, el banco HSBC de Emiratos Árabes Unidos, IKEA y Air France.

Según medios especializados, el objetivo de ese ataque habría sido robar información financiera e infectar dispositivos de Apple.

Por qué preocupa el uso de inteligencia artificial en los ciberataques

La inteligencia artificial puede utilizarse para detectar vulnerabilidades, automatizar tareas y reforzar la seguridad informática. Sin embargo, esas mismas capacidades también pueden ser aprovechadas por delincuentes para desarrollar ataques más veloces, sofisticados y difíciles de detectar.

El caso de la Comisión Europea vuelve a poner en primer plano los riesgos que implica el uso malicioso de estas herramientas. Aunque todavía no se confirmó una filtración masiva de información, el incidente muestra que ni siquiera las principales instituciones europeas están fuera del alcance de las amenazas digitales.