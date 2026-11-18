El jueves 19 de noviembre aumentará la inestabilidad en la provincia, con tormentas desde la tarde y posibilidad de granizo. También se espera viento Zonda en sectores de precordillera y Malargüe. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla para parte del territorio mendocino.

Después de una jornada con temperaturas agradables, Mendoza volverá a tener condiciones de inestabilidad. El pronóstico para este jueves anticipa tormentas aisladas en distintos sectores de la provincia, con lluvias hacia la tarde y la noche, además de viento Zonda en el sur provincial y la precordillera. Además, no se descarta la caída de granizo, especialmente en la zona Este.

¿Cuándo vuelven las tormentas a Mendoza y qué zonas afectarán?

La inestabilidad comenzará a sentirse durante la madrugada del jueves en sectores de la zona Sur y el Este, donde se esperan lluvias débiles desde el mediodía.

Sin embargo, las precipitaciones podrían intensificarse nuevamente a partir de las 15. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, las tormentas se reactivarán primero en la zona Sur y luego podrían extenderse hacia el Valle de Uco, la zona Norte y el Este provincial.

En particular, para la zona Este existe probabilidad de caída de granizo pequeño durante la noche, aunque no se descarta que se registre granizo en otros sectores.

El pronóstico de AEMSA también anticipa tormentas de intensidad moderada, con ocasional caída de granizo, que comenzarán en General Alvear y San Rafael durante la tarde y luego podrían avanzar hacia la zona Este.

Alerta amarilla por tormentas en Mendoza: qué advierte el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para este jueves 19 de noviembre en sectores de Mendoza.

Este nivel de advertencia indica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

También se espera viento Zonda y luego ingresará viento del sur

El jueves tendrá otro fenómeno meteorológico para seguir de cerca: el viento Zonda. Se espera que comience a afectar desde las 14 y hasta las 21 a sectores de la Precordillera Sur y Malargüe, con posible incidencia en el sur del Valle de Uco. En Malargüe se estiman velocidades promedio de 45 kilómetros por hora.

Por otro lado, desde las 20 se prevé el ingreso de viento del sector sur en la zona Sur. Luego, la circulación podría extenderse hacia las zonas Norte y Este, donde alcanzaría velocidades promedio de 40 kilómetros por hora.

Este cambio de viento continuará durante la madrugada y parte de la jornada del viernes.

Cómo estará el tiempo en Mendoza el jueves 19 de noviembre

La jornada tendrá nubosidad variable, ascenso de la temperatura y condiciones inestables, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas.

Las temperaturas previstas para el llano serán: máxima: entre 26°C y 27°C. Mínima en el resto de la provincia: 17°C.

En alta montaña se esperan precipitaciones débiles desde la madrugada en los sectores Norte y Central. Las condiciones mejorarían transitoriamente desde el mediodía, aunque volverían las precipitaciones débiles durante la tarde en los sectores Sur y Central.

¿Mejorará el tiempo el viernes en Mendoza?

Para el viernes 20 de noviembre se espera una mejora de las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con nubosidad en el sector Sur de la provincia y en La Paz, mientras que desde las 11 podría extenderse hacia el norte del Gran Mendoza y Malargüe.

A partir de las 16 se prevé una disminución de la nubosidad, con cielo parcialmente nublado en toda la provincia y sin precipitaciones en el llano. Las temperaturas tendrán un descenso respecto del jueves. Máxima: 23°C. Mínima en el resto de Mendoza: 14°C.

En alta montaña se espera cielo despejado durante las primeras horas y parcialmente nublado desde la tarde, sin precipitaciones.